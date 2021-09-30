Необходимо доработать и принять общегосударственную программу "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 гг. - Ермак

К необходимости доработки и принятия общегосударственной программы "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы призвал участников Конгресса местных и региональных властей глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Мы строим проект "Здоровая Украина". И это является приоритетом президента и его команды. И чистая питьевая вода является одной из самых важных составляющих качества жизни наших граждан. Необходимо доработать и принять общегосударственную программу "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы", - заявил Ермак во время заседания Конгресса в четверг.

Он также добавил, что уже более года идут дискуссии вокруг законопроекта об управлении отходами, но результата по-прежнему нет. "Уже давно назрел переход на правила, которые унифицированы со странами ЕС. Очень важны гарантии для инвесторов относительно поставок мусора на мусороперерабатывающие заводы", - сказал он.