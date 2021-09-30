Экономика

12:28 30.09.2021

Нефтегазовая ассоциация Украины инициирует перед Кабмином проверку 448 АЗС

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Нефтегазовая ассоциация Украины инициирует перед Кабмином проверку 448 АЗС

Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) передала премьер-министру Денису Шмыгалю перечень из 448 АЗС, которые, как утверждают в ассоциации, работают с признаками нарушения действующего законодательства и нуждаются в проверке, сообщается в пресс-релизе НАУ.

"Ассоциация обращается к г-ну премьеру с просьбой отдать поручение всем уполномоченным органам провести проверки этих объектов розничной торговли топливом на предмет соблюдения действующего законодательства и по результатам проверок принять предусмотренные законодательством меры, применить санкции с целью пресечения незаконной деятельности таких объектов", – заявила президент ассоциации Неля Привалова, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Как следует из обращения НАУ к премьер-министру, по результатам мониторинга ассоциации было выявлено, что 182 АЗС работают без соответствующих лицензий, а 266 АЗС (в основном блочные, контейнерные и модульные) "пренебрегают соблюдением законодательства, чем создают опасность для жизни и здоровья людей, а также окружающей инфраструктуры". При этом часть из 266 объектов получила лицензии по причинам, неизвестным ассоциации.

"Такие АЗС не инвестируют в исполнение законодательных требований по строительству, безопасности труда, экологии, санитарных и других норм. Они искажают добросовестную конкуренцию на топливном рынке, приводят к недополучению налогов в государственный и местные бюджеты", – утверждают в НАУ.

Кабмин и НАУ 2 апреля подписали меморандум о намерениях по созданию благоприятной среды, развития добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов Украины и удовлетворения потребностей потребителей на период карантина и ограничений. Согласно условиям меморандума, ассоциация должна ежемесячно предоставлять Кабинету министров информацию некоммерческого характера относительно форм, видов и мест существования нелегального оборота топлива и мест осуществления деятельности субъектов, работающих с признаками нарушения норм законодательства.

Теги: #проверка #азс
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