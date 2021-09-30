Отопительный сезон может забрать 450 млн грн из 670 млн грн бюджета развития Николаева - мэр

Отопительный сезон может забрать 450 млн грн из 670 млн грн бюджета развития Николаева по причине роста цен на газ, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" мэр Николаева Александр Сенкевич в кулуарах Международного саммита мэров (IMS).

"Из бюджета развития в 670 млн грн мы вынуждены будем отдать около 450 млн грн на газ: около 150 млн грн для социальной сферы, 300 млн грн - для генерирующих компаний из-за разницы тарифов", - сказал он.

Мэр напомнил, что в Николаеве две генерирующие компании: государственная акционерная компания, находящаяся в управлении НАК "Нафтогаз Украина", отапливает жилье около 40% горожан, коммунальное предприятие "Николаевоблтеплоэнерго" – 60%.

"Ситуация критическая. Мы сегодня вместе с другими городами надеемся на конструктивный диалог с государственной властью. Исходя из противоположных требований – удержания тарифов для населения и оплаты за газ по значительно возросшей цене, выходом может стать создание задолженности перед НАК "Нафтогаз Украины", которую потом ей компенсируют из госбюджета", - сказал Сенкевич.

Мэр также считает рабочим инструментом одновременную установку экономически правильных тарифов и реализацию системы персональных субсидий из госбюджета. "Сегодня государственная власть декларирует на всех уровнях, что платежка конечного потребителя не повысится по сравнению с прошлым годом. Но чтобы удержать тариф, который и в прошлом году уже был экономически необоснованным, нужно понять, откуда взять компенсацию – из государственного бюджета или из местного. По-хорошему: кто обещает, тот и должен платить за свои слова", - считает Сенкевич.

При этом мэр сообщил, что в Николаеве активно занимаются переоснащением и повышением энергоэффективности сферы ЖКХ. "Нам удалось запустить в 2018 году проект со Всемирным банком по энергоэффективности котельных, на это направлены кредитные средства в сумме $10 млн. Вместе с NEFCO мы модернизируем первый микрорайон – замена всех коммуникаций, установка тепловых пунктов", - привел примеры Сенкевич.