Экономика

19:40 29.09.2021

Минэнерго увеличило прогноз выработки э/э АЭС до конца 2021г на 4%

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Минэнерго увеличило прогноз выработки э/э АЭС до конца 2021г на 4%

Министерство энергетики в обновленном прогнозном балансе электроэнергии увеличило на 4% долю атомной генерации в 2021 году по сравнению с предыдущим документом, утвержденным в апреле, сообщило министерство со ссылкой на первого замминистра Юрия Власенко.

"Совместно с генерацией мы доработали график ремонтов, чтобы максимально загрузить атомные энергоблоки в зимний период. Также обновили прогнозный баланс электроэнергии", – отметил Власенко.

По его словам, особенностью нового прогнозного баланса является то, что дополнительно просчитана структура и объемы производства электроэнергии и на первый квартал 2022 года.

"Это позволит более четко сформулировать индикативы для планирования работы предприятий электроэнергетического и угольно-промышленного комплекса до конца ОЗП", – разъяснил первый замминистра.

Согласно обновленному прогнозному балансу, размещенному во вторник на сайте Минэнерго (утвержден 24 сентября текущего года), объем производства атомной э/э увеличен с 81,316 млрд кВт-ч до 84,52 млрд кВт-ч.

Вместе с тем общий объем производства э/э увеличен на 0,6% – до 156,975 млрд кВт-ч.

При этом при незначительном снижении объема производства ТЭС ГК – до 39,536 млрд кВт-ч с 39,897 млрд кВт-ч, почти на 24% снижен объем производства ТЭЦ – с 12,43 млрд кВт-ч до 9,499 млрд кВт-ч.

Прогнозные показатели для ГАЭС незначительно откорректированы в сторону снижения – с 1,695 млрд кВт-ч до 1,362 млрд кВт-ч.

По производству ВИЭ прогнозируется рост до 12,238 млрд кВт-ч с ранее запланированных 11,723 млрд кВт-ч.

В то же время незначительно снижены показатели экспорта э/э – с 4,798 млрд кВт-ч до 4,56 млрд кВт-ч и почти на 28% – импорта в "Остров Бурштынской ТЭС" – с 1,035 млрд кВт-ч до 0,746 млрд кВт-ч.

Импорт из РФ и Беларуси до конца года прогнозным балансом не предусмотрен.

Электропотребление (брутто) рассчитано на уровне 151,945 млрд кВт-ч, что на 0,8% выше прогнозируемого предыдущим документом.

Комментируя подготовку к ОЗП, Власенко отметил, что отрабатывается вопрос погашения долгов НЭК "Укрэнерго" на балансирующем рынке, чтобы обеспечить финансовую способность производителей э/э покупать угольную продукцию в необходимых объемах.

В сообщении также отмечается, что сейчас стабилизируется ситуация с выполнением АО "Укрзализныця" на полувагоны для транспортировки угля на ТЭС и ТЭЦ.

Как сообщалось, НКРЭКУ 29 сентября продлила запрет на импорт э/э из РФ и Беларуси до 1 ноября, при этом предоставив возможность "Укрэнерго" проводить в октябре аукционы по распределению межгосударственных сечений в этом направлении на ноябрь на случай, если такой запрет не будет продлен.

На заседании правительства в этот же день министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Минэнерго планирует пройти отопительный сезон за счет наращивания импорта угля и использования 14 из 15 энергоблоков АЭС.

Теги: #прогнозы #выработка #аэс
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