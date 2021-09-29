Экономика

19:01 29.09.2021

Макао, Кипр и Малайзия оказались самыми пострадавшими от COVID-19 туристическими направлениями - исследование

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Макао, Кипр и Малайзия оказались самыми пострадавшими от COVID-19 туристическими направлениями - исследование

Пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб туризму во всем мире, но некоторые страны пострадали из-за нее особенно сильно, в первой тройке таких направлений - Макао, Кипр и Малайзия, показало исследование сервиса поиска билетов Next Vacay.

"Для многих стран, экономика которых сильно зависела от туризма, пандемия COVID-19 стала финансовой катастрофой: закрытые магазины, резкое сокращение турпотока из-за запрета на международные поездки. Теперь, когда ограничения на путешествия смягчаются, некоторым направлениям требуется больше помощи, чем другим", - сообщил портал.

Согласно рейтингу стран, которые больше всего ожидают туристов, на первом месте оказался специальный административный район КНР Макао. В 2019 году Макао посещали в среднем 3,3 млн туристов в месяц. В 2020 году из-за пандемии коронавируса турпоток сократился до 491 тыс. человек, падение составило 85%. С учетом того, что доля туризма в ВВП Макао составляет 72%, приостановка международных путешествий подорвала его экономику.

Второе место занял Кипр, куда в 2019 году ежемесячно приезжали в среднем 331,4 тыс. путешественников. В 2020 году их число снизилось до 52 тыс. (минус 84,12%). На третьем месте Малайзия с падением турпотока на 83,4%, с 2,2 млн до 361 тыс. туристов.

За ней следуют Таиланд и Филиппины - минус 83,2% и 82,1% соответственно.

"Из всех проанализированных направлений Таиланд пострадал в наибольшей степени в финансовом плане, потеряв примерно 21% вклада в ВВП, или порядка $13,4 млрд. Количество туристов упало с 3,3 млн в месяц до чуть более полумиллиона", - сообщили в Next Vacay.

Шестое место занял Маврикий: в 2019 году остров привлекал 115 тыс. туристов в месяц, в 2020 - 25,7 тыс. Далее следуют Португалия (минус 74,7%), Новая Зеландия (минус 74,4%) и Шри-Ланка, которую в 2019 году ежемесячно в среднем посещали 160 тыс. туристов, а в 2020 - 42,3 тыс., что на 73,5% меньше.

Замыкает первую десятку Греция. В 2019 году страну посещали в среднем 1,8 млн иностранных путешественников, в то время как в 2020 году из-за антикоронавирусных ограничений турпоток сократился до 492,5 тыс. гостей (минус 72,5%).

Кроме того, эксперты предложили обратить внимание на направления, где из-за приостановки международного туризма население осталось без работы.

По данным Next Vacay, первое место в этой категории занял остров Пуэрто-Рико в Карибском море: если в 2019 году средняя занятость населения в туротрасли составляла миллион человек, то в 2020 году она снизилась почти на 20%. На втором месте - карибское островное государство Барбадос, где падение занятости в туризме составило 10,8%.

"Когда началась пандемия коронавируса, турпоток на Барбадос снизился на 55,5%, поэтому неудивительно, что число занятых в туротрасли на острове сократилось почти на 11%. Эта цифра эквивалентна 13,5 тыс. рабочих мест, и она огромная, если учитывать, что население Барбадоса составляет около 287 тыс. человек", - сообщил портал.

Замыкают топ-3 стран, где резко упала занятость населения в туризме, Филиппины, по итогам 2020 года здесь без работы остались 118,5 тыс. человек (минус 7%). Далее следуют Маврикий (минус 6,8%), Ямайка (минус 5,1%), Португалия (минус 2,45%), Шри-Ланка (минус 2,2%), Хорватия (минус 1,3%) и Греция (минус 1,2%). Замыкает первую десятку Малайзия (менее 1%).

Теги: #страны #туризм #пандемия #мир
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