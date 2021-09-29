Экономика

16:57 29.09.2021

Украина запретила импорт э/э из РФ и Беларуси еще на месяц – до 1 ноября 2021г

2 мин читать
Украина запретила импорт э/э из РФ и Беларуси еще на месяц – до 1 ноября 2021г

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), продлила действие запрета на импорт электроэнергии из стран, не являющихся членами Энергетического сообщества, то есть из Российской Федерации и Беларуси, еще на месяц – до 1 ноября текущего года.

Соответствующее решение регулятор принял в среду.

Член комиссии Дмитрий Коваленко в ходе заседания отметил, что этот вопрос рассматривался на заседании Антикризисного энергетического штаба в понедельник, 27 сентября. Его поддержали и участники рынка, и Министерство энергетики, и представители правительства, а также НЭК "Укрэнерго".

"Укрэнерго" на штабе отметило, что ситуация под контролем и запрет импорта э/э именно на месяц не вызовет проблем с операционной безопасностью в Объединенной энергосистеме страны. Уже есть протокол Антикризисного штаба это сделать", – пояснил Коваленко.

По его словам, решение о дальнейшем продлении запрета будет приниматься исходя из оперативной ситуации, в частности с накоплением в Украине угля.

Вместе с тем по предложению "Укрэнерго" регулятор после совещания утвердил постановление с формулировкой, позволяющей оператору системы передачи проводить в октябре аукционы по распределению пропускной способности в отношении импорта из РФ и Беларуси на ноябрь на случай, если запрет на этот месяц уже не установят.

Текста постановления на сайте НКРЭКУ пока нет.

Как сообщалось, НКРЭКУ установила запрет на импорт э/э из РФ и Беларуси постановлением от 26 мая №853, срок его действия истекает 1 октября. Полномочия регулятора ограничивать доступную пропускную способность, распределяющуюся на суточных и месячных аукционах в 2021 году, закреплена законом Украины №1396-IX относительно сертификации "Укрэнерго".

Теги: #укрэнерго #электроэнергия #нкрэку #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:41 28.09.2021
Факельное горение возникло на беларусском НПЗ "Нафтан", МЧС занимается ликвидацией пожара

Факельное горение возникло на беларусском НПЗ "Нафтан", МЧС занимается ликвидацией пожара

12:53 21.09.2021
Отказ от акциза на "зеленую" э/э позволяет рассчитывать на выполнение меморандума между правительством и ВИЭ-ассоциациями – мнение

Отказ от акциза на "зеленую" э/э позволяет рассчитывать на выполнение меморандума между правительством и ВИЭ-ассоциациями – мнение

10:37 20.09.2021
"Укрэнерго" перешло в управление Минэнерго

"Укрэнерго" перешло в управление Минэнерго

20:49 19.09.2021
Три трупа обнаружены возле польско-беларусской границы

Три трупа обнаружены возле польско-беларусской границы

06:50 19.09.2021
Посол Ватикана призвал белорусские власти ускорить амнистию

Посол Ватикана призвал белорусские власти ускорить амнистию

01:39 19.09.2021
Минюст Беларуси подал иск о ликвидации общественного объединения "Говори правду"

Минюст Беларуси подал иск о ликвидации общественного объединения "Говори правду"

14:02 18.09.2021
В Беларуси правозащитнице Рабковой продлили срок содержания под стражей

В Беларуси правозащитнице Рабковой продлили срок содержания под стражей

18:18 17.09.2021
Польский премьер опасается "гибридной атаки" в виде 10 тыс. мигрантов с территории Беларуси

Польский премьер опасается "гибридной атаки" в виде 10 тыс. мигрантов с территории Беларуси

11:16 15.09.2021
Литва ограничила пропускную способность ЛЭП с Беларусью в рамках блокады электроэнергии БелАЭС

Литва ограничила пропускную способность ЛЭП с Беларусью в рамках блокады электроэнергии БелАЭС

12:40 13.09.2021
Решение Кабмина снизить тариф на э/э для населения может поставить под угрозу финансовое оздоровление энергосектора - ВБ

Решение Кабмина снизить тариф на э/э для населения может поставить под угрозу финансовое оздоровление энергосектора - ВБ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мэр Днепра призывает правительство солидарно отвечать за повышение тарифов

Премьер Украины поручил министру энергетики ежедневно информировать общество о подготовке к осенне-зимнему периоду

Развитие инфраструктуры формата "море-железная дорога" будет одной из основных задач "Большого строительства" – министр

Газпром полностью прекратил продажи газа на своей электронной площадке на 2022г

Цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000/тыс. куб. м после нового рывка цен в Азии

ПОСЛЕДНЕЕ

Мэр Днепра призывает правительство солидарно отвечать за повышение тарифов

Минэнерго планирует пройти отопительный сезон за счет наращивания импорта угля и использования 14 из 15 энергоблоков АЭС – Галущенко

Премьер Украины поручил министру энергетики ежедневно информировать общество о подготовке к осенне-зимнему периоду

Акционеры "Донбассэнерго" приняли решение инициировать процедуру санации компании

Холодная зима может усугубить кризис в энергоснабжении в Китае

Морадминистрация ожидает ратификацию Украиной конвенции о труде в морском судоходстве до 2022г

Банки за три недели задекларировали 33 млн в рамках компании по добровольному декларированию активов физлиц - Гетманцев

Морадминистрация планирует в 2-3 раза поднять зарплаты служащим с целью устранения коррупционных рисков

Мэр Черкасс Бондаренко не подписал решение о повышении тарифов на тепло

Львов ожидает до 1,5 млн туристов до конца года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА