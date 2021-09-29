Львов ожидает до 1,5 млн туристов до конца года

Львов отмечает восстановление туристического потока и ожидает 1,2-1,5 млн визитеров до конца 2021 года, сообщила и.о. начальника управления туризма департамента развития Львовский горсовета Галина Гринык в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы еще не почувствовали полного восстановления туристических потоков из-за границы, ведь все желающие еще не могут свободно путешествовать, но количество вакцинированных увеличивается во всем мире и это уже дает свою положительную динамику. Если принять во внимание тенденцию высокой загрузки отелей, роста количества авиаперевозок, то ожидаем 1,2-1,5 млн туристов до конца этого года", - сказала Гринык.

Эксперт добавила, что внести коррективы в эти цифры могут карантинные ограничения, если они будут введены.

По ее словам, пока рано говорить о восстановлении массового группового туризма. "Есть рост турпотока, но пока это индивидуальные туристы", - сказала Гринык.

Согласно опросам, проведенным в туристических информационных центрах Львова, в топ-5 зарубежных стран в этом году вошли гости из Польши, Турции, Саудовской Аравии - примерно поровну, и несколько меньше из Германии и Беларуси. Лидерами среди городов Украины традиционно остаются Киев, Одесса, Харьков и Днепр.

"К сожалению, меньше стало детских туристических групп. Они есть, но хотелось бы, чтобы была государственная программа поддержки таких путешествий. Мы понимаем, что, возможно, это прямые потери на коротком этапе, но то, что дети будут больше видеть свою страну, понимать, что мы очень разные, но одинаково любим Украину, и есть лучшей инвестицией в будущее", - считает Гринык.

Эксперт отметила тенденцию к увеличению продолжительности пребывания туристов во Львове. "В 2019-м средний срок составлял 3,8 дня, сейчас 4-4,5 дня. Есть и туристы, которые приезжают на большее число дней. Например, авиаперевозчик Flynas сообщает, что туристы из Саудовской Аравии находятся во Львове семь дней и более", - сказала Гринык.

По предварительным оценкам, за время пребывания во Львове иностранный турист тратит в среднем 294 евро, отечественный – около 3 тыс. грн. "Более точные цифры мы сможем озвучить только в январе, когда получим максимально полные данные от всех структур, а это в частности центры туристической информации, Государственная пограничная служба, Государственная фискальная служба, мобильные операторы и др.", - сказала Гринык.