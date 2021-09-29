Экономика

09:26 29.09.2021

Львов ожидает до 1,5 млн туристов до конца года

2 мин читать
Львов ожидает до 1,5 млн туристов до конца года

Львов отмечает восстановление туристического потока и ожидает 1,2-1,5 млн визитеров до конца 2021 года, сообщила и.о. начальника управления туризма департамента развития Львовский горсовета Галина Гринык в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы еще не почувствовали полного восстановления туристических потоков из-за границы, ведь все желающие еще не могут свободно путешествовать, но количество вакцинированных увеличивается во всем мире и это уже дает свою положительную динамику. Если принять во внимание тенденцию высокой загрузки отелей, роста количества авиаперевозок, то ожидаем 1,2-1,5 млн туристов до конца этого года", - сказала Гринык.

Эксперт добавила, что внести коррективы в эти цифры могут карантинные ограничения, если они будут введены.

По ее словам, пока рано говорить о восстановлении массового группового туризма. "Есть рост турпотока, но пока это индивидуальные туристы", - сказала Гринык.

Согласно опросам, проведенным в туристических информационных центрах Львова, в топ-5 зарубежных стран в этом году вошли гости из Польши, Турции, Саудовской Аравии - примерно поровну, и несколько меньше из Германии и Беларуси. Лидерами среди городов Украины традиционно остаются Киев, Одесса, Харьков и Днепр.

"К сожалению, меньше стало детских туристических групп. Они есть, но хотелось бы, чтобы была государственная программа поддержки таких путешествий. Мы понимаем, что, возможно, это прямые потери на коротком этапе, но то, что дети будут больше видеть свою страну, понимать, что мы очень разные, но одинаково любим Украину, и есть лучшей инвестицией в будущее", - считает Гринык.

Эксперт отметила тенденцию к увеличению продолжительности пребывания туристов во Львове. "В 2019-м средний срок составлял 3,8 дня, сейчас 4-4,5 дня. Есть и туристы, которые приезжают на большее число дней. Например, авиаперевозчик Flynas сообщает, что туристы из Саудовской Аравии находятся во Львове семь дней и более", - сказала Гринык.

По предварительным оценкам, за время пребывания во Львове иностранный турист тратит в среднем 294 евро, отечественный – около 3 тыс. грн. "Более точные цифры мы сможем озвучить только в январе, когда получим максимально полные данные от всех структур, а это в частности центры туристической информации, Государственная пограничная служба, Государственная фискальная служба, мобильные операторы и др.", - сказала Гринык.

Теги: #львов #гринык #туристы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:49 27.09.2021
Испанец три месяца нелегально жил во львовском ТРЦ

Испанец три месяца нелегально жил во львовском ТРЦ

14:58 24.09.2021
Во Львове планируют построить творческий конгресс-центр

Во Львове планируют построить творческий конгресс-центр

11:24 24.09.2021
Во Львове установили арт-скульптуру "Звуки города"

Во Львове установили арт-скульптуру "Звуки города"

12:34 23.09.2021
Во Львове задержали подозреваемого в убийстве мэра поселкового совета АР Крым в 2013 году

Во Львове задержали подозреваемого в убийстве мэра поселкового совета АР Крым в 2013 году

23:40 17.09.2021
Швейцария будет требовать у невакцинированных при въезде отрицательный ПЦР-тест на COVID-19

Швейцария будет требовать у невакцинированных при въезде отрицательный ПЦР-тест на COVID-19

17:14 10.09.2021
Иностранным туристам с коронавирусом в Египте предоставят бесплатное лечение

Иностранным туристам с коронавирусом в Египте предоставят бесплатное лечение

01:01 07.09.2021
Власти Кубы планируют с 15 ноября отменить обязательные ПЦР-тесты для прибывающих туристов

Власти Кубы планируют с 15 ноября отменить обязательные ПЦР-тесты для прибывающих туристов

14:12 04.09.2021
Самолет Wizz Air, следовавший из Ларнаки и сигнализировавший о проблемах с шасси, благополучно приземлился – аэропорт "Львов"

Самолет Wizz Air, следовавший из Ларнаки и сигнализировавший о проблемах с шасси, благополучно приземлился – аэропорт "Львов"

18:45 02.09.2021
Во Львове сотрудницу музея будут судить за пропажу книг на сумму более 8,5 млн грн

Во Львове сотрудницу музея будут судить за пропажу книг на сумму более 8,5 млн грн

19:53 01.09.2021
Укртрансгаз изучит возможность перевода одного из ПХГ на хранение водорода

Укртрансгаз изучит возможность перевода одного из ПХГ на хранение водорода

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Развитие инфраструктуры формата "море-железная дорога" будет одной из основных задач "Большого строительства" – министр

Газпром полностью прекратил продажи газа на своей электронной площадке на 2022г

Цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000/тыс. куб. м после нового рывка цен в Азии

Кабмин уволил всех членов набсовета "Нафтогаза"

Минэкономики ожидает инфляцию около 10% в 2021г и отмечает малую эффективность регулирования ее учетной ставкой

ПОСЛЕДНЕЕ

Банки за три недели задекларировали 33 млн в рамках компании по добровольному декларированию активов физлиц - Гетманцев

Морадминистрация планирует в 2-3 раза поднять зарплаты служащим с целью устранения коррупционных рисков

Мэр Черкасс Бондаренко не подписал решение о повышении тарифов на тепло

Dachex Shipping отказался от подписания давальческого контракта с ОПЗ – первый замдиректора

Lego увеличила полугодовую чистую прибыль вдвое

Объем сделок M&A банков США в 2021 году достиг максимума за 13 лет

ENTSO-E поддерживает Украину на пути синхронизации с европейской энергосистемой – Минэнерго

Развитие инфраструктуры формата "море-железная дорога" будет одной из основных задач "Большого строительства" – министр

Дорожники начали капремонт трассы Одесса - Вознесенск - Новый Буг в Николаевской области

НБУ надеется на продление программы с МВФ на 6-9 месяцев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА