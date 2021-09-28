Экономика

20:23 28.09.2021

Dachex Shipping отказался от подписания давальческого контракта с ОПЗ – первый замдиректора

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Dachex Shipping Pte. Ltd. (Сингапур) отказалась от подписания договора на переработку давальческого сырья с АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), сообщил первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков.

"Развязка наступила намного быстрее и, как и следовало ожидать, все заявления администрации ОПЗ оказались голословными. Мутный "Дачекс" уже отказался от подписания договора с ОПЗ, обвинив руководство завода в нарушении договоренностей", - написал он на своей странице в Facebook.

Согласно обнародованному Щуриковым требованию Dachex к ОПЗ вернуть $100 тыс. денежного обеспечения, сингапурская компания обвинила представителей завода в небрежности при составлении порядка проведения отбора заказчика работ по переработке давальческого сырья, который она выиграла.

Dachex отмечает, что в соответствии с Правилами поставки природного газа, Кодекса газотранспортной системы и других нормативно-правовых актов, компания должна иметь лицензию на поставку газа, поскольку должна передавать его заводу, как давальческое сырье, а также быть поставщиком технологического газа для собственных нужд. В то же время, Dachex, как нерезидент, не может ее получить.

"Остается непонятным, зачем АО "ОПЗ" публично заявляло о том, что нерезиденты Украины могут наравне с резидентами конкурировать за право быть заказчиком работ по переработке давальческого сырья и допускало нерезидентов к участию в процедуре отбора, и тем более определило победителем", - отмечено в документе.

Как сообщалось, правление ОПЗ приняло решение об остановке его работы с 22 сентября после того как текущий "давалец" "Агро Газ Трейдинг" (АГТ) уведомил предприятие о снижении поставок газа из-за сложившихся на мировом и украинском рынках высоких цен на природный газ, который является основным сырьем для производства продукции, и медленной динамики роста цен на карбамид.

В июле 2021 года ОПЗ выбрал победителем третьего этапа процедуры отбора на заказчика работ по переработке давальческого сырья сингапурскую Dachex Shipping Pte. Ltd.

Согласно сообщению на сайте ОПЗ, указанная компания предложила лучшие дополнительные условия сотрудничества, а именно: заключение договора финансирования (беспроцентного займа) на сумму до $20 млн сроком на два года.

АО "Одесский припортовый завод" выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.

Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4357180007703403&id=100002343391936

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