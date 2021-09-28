Экономика

20:09 28.09.2021

Объем сделок M&A банков США в 2021 году достиг максимума за 13 лет

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Объем сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в банковской отрасли США в январе-сентябре превысил $54 млрд, свидетельствуют данные Dealogic. Это максимальный показатель со времен финансового кризиса 2008 года, пишет The Wall Street Journal.

На ту же дату 2020 года совокупный объем объявленных слияний в отрасли составлял всего $17 млрд, поскольку многие банки предпочли не торопиться с подобными сделками. Теперь руководители фининститутов чувствуют себя более уверенными в том, что их ждет в будущем, отмечает издание.

"Ни потенциальные продавцы, ни покупатели реально не хотели совершать сделки в прошлом году из-за неопределенности относительно балансов на счетах", - полагает главный исполнительный директор First Interstate BancSystem Inc. Кевин Райли.

Однако ожидаемая волна дефолтов так и не случилась, и к концу прошлого года серьезные разговоры о возможных слияниях возобновились, следует из заявлений руководителей и документов, направленных регуляторам.

Опасения банков уменьшились, полагает аналитик S&P Global Market Intelligence Натан Стовалл. "Они больше не смотрят на сделку, как на попытку поймать падающий нож", - отметил он.

В частности, в сентябре First Interstate договорился о покупке Great Western Bancorp Inc., а U.S. Bancorp достиг соглашения с Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. о покупке у нее региональной банковской сети MUFG Union Bank.

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Интерфакс-Украина
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