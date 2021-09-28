Экономика

20:09 28.09.2021

Lego увеличила полугодовую чистую прибыль вдвое

2 мин читать

Датский производитель игрушек Lego A/S, один из крупнейших в мире, увеличил выручку в первом полугодии на 46% относительно того же периода прошлого года - до 23 млрд крон ($3,62 млрд).

Чистая прибыль подскочила более чем вдвое и достигла 6,32 млрд крон, говорится в пресс-релизе компании.

Гендиректор Lego Нильс Кристиансен объяснил успешные показатели в том числе открытием сотен новых магазинов и улучшением цифровой платформы. По его словам, инвестиции, которые вливались в это в последние годы, подготовили компанию как к пандемии, так и к последующему возвращению покупателей в торговые центры.

"Такие усилия в разных направлениях начинают приносить плоды", - сказал он The Wall Street Journal.

По его словам, что в 2021 году из-за пандемии COVID-19 и заторов в портах пострадали глобальны цепочки поставок, но Lego справилась с этой ситуацией, найдя новых поставщиков сырья в короткие сроки. Также компания перераспределяла сырье между своими производственными базами для обеспечения нормальной работы на всех пяти предприятиях.

Lego ежедневно сталкивается с проблемами, но "мы справляемся", сказал Кристиансен. Несмотря на опасения по поводу нехватки игрушек и других товаров в преддверии рождественских праздников, он выразил уверенность в том, что Lego сможет удовлетворить спрос на всех своих рынках.

Он также сказал, что компания не будет повышать цены, несмотря на проблемы в глобальных цепочках поставок.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Развитие инфраструктуры формата "море-железная дорога" будет одной из основных задач "Большого строительства" – министр

Газпром полностью прекратил продажи газа на своей электронной площадке на 2022г

Цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000/тыс. куб. м после нового рывка цен в Азии

Кабмин уволил всех членов набсовета "Нафтогаза"

Минэкономики ожидает инфляцию около 10% в 2021г и отмечает малую эффективность регулирования ее учетной ставкой

ПОСЛЕДНЕЕ

Dachex Shipping отказался от подписания давальческого контракта с ОПЗ – первый замдиректора

Объем сделок M&A банков США в 2021 году достиг максимума за 13 лет

ENTSO-E поддерживает Украину на пути синхронизации с европейской энергосистемой – Минэнерго

Развитие инфраструктуры формата "море-железная дорога" будет одной из основных задач "Большого строительства" – министр

Дорожники начали капремонт трассы Одесса - Вознесенск - Новый Буг в Николаевской области

НБУ надеется на продление программы с МВФ на 6-9 месяцев

Газпром полностью прекратил продажи газа на своей электронной площадке на 2022г

Поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" досрочно снизился до уровня октябрьского бронирования

Цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000/тыс. куб. м после нового рывка цен в Азии

Кабмин уволил всех членов набсовета "Нафтогаза", обновил правление компании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА