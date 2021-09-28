Экономика

18:35 28.09.2021

ENTSO-E поддерживает Украину на пути синхронизации с европейской энергосистемой – Минэнерго

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ENTSO-E поддерживает Украину на пути синхронизации с европейской энергосистемой – Минэнерго

Руководство ENTSO-E высказало поддержку Украине на пути к синхронизации с европейской энергосистемой, сообщило Министерство энергетики по итогам рабочей встречи в Брюсселе во вторник министра энергетики Германа Галущенко с генеральным секретарем ENTSO-E Соней Твохиг и главой правления ENTSO-E Иоакимом Ванзетта.

Согласно сообщению, в ходе встречи стороны согласовали дальнейшие шаги относительно подготовки к синхронизации.

"Техническая синхронизация энергосистем Украины и Европы – это главный этап интеграции наших энергетических рынков. Поэтому положительная оценка прогресса Украины очень важна на этом этапе подготовки. Благодарен за поддержу нашим европейским партнерам", – цитирует пресс-служба Галущенко.

В рабочей встрече также принимали участие глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и советник министра энергетики Елена Зеркаль.

Как сообщалось, министерство энергетики создало рабочую группу по сопровождению процесса интеграции объединенной энергосистемы Украины (ОЭС) с объединением энергосистем государств-членов Европейского Союза ENTSO-E, которую возглавил министр Галущенко

Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий выразил уверенность, что синхронизация украинской энергосистемы с европейской неизбежно состоится в 2023 году, как и планировалось ранее.

В течение осенне-зимнего периода 2021/2022 в рамках подготовки к синхронизации с европейской украинская энергосистема готовится к работе несколько дней в изолированном режиме, отключившись от энергосистемы РФ.

Теги: #минэнерго #entso #галущенко
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