Экономика

10:52 28.09.2021

Поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" досрочно снизился до уровня октябрьского бронирования

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Поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" досрочно снизился до уровня октябрьского бронирования

Поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" во вторник упал более чем в два раза к уровню понедельника, свидетельствуют данные германского газотранспортного оператора Gascade.

Поток газа на входе в ФРГ во вторник утром вышел на уровень менее 1,5 млн куб. м в час - после 3,4 млн куб. м в час в понедельник.

Новый уровень прокачки практически соответствует бронированию "Газпромом" польского участка "Ямала-Европы" на октябрь - 1,3 млн куб. м в сутки.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км может прокачивать до 33 млрд куб. м в год. Польским 683-километровым участком владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, и управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System.

Долгосрочный договор "Газпрома" на транзит через Польшу закончился год назад. С тех пор его мощности распределяются на основе аукционного бронирования.

Теги: #газ #европа #газпром
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