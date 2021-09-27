Транзит российского газа через Украину должен продолжаться - кандидат в канцлеры ФРГ Шольц

Кандидат в канцлеры от победившей на парламентских выборах в Германии Социал-демократической партии СДПГ Олаф Шольц считает, что транзит российского газа через Украину должен продолжаться и после запуска "Северного потока 2".

"Важно, чтобы были учтены гарантии, связанные с его использованием (ИФ - газопровода)", - заявил Шольц журналистам в Берлине в понедельник. По его словам, это значит, что "Украина должна оставаться транзитной" страной.

Таким образом, Шольц солидарен с позицией федерального правительства ФРГ, неоднократно озвученной ранее Берлином.