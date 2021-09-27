Поддержка предпринимателей является фундаментом экономического развития – нардеп Рудык

Правительство взяло на вооружение предложение партии "Голос" об особенностях работы для вакцинированных людей во время карантина, но предприниматели требуют больше системной поддержки как во времена локдауна, так и в целом, им нужны системные и взвешенные шаги, заявила лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык.

"Мы приветствуем то, что правительство уже использует некоторые наши предложения. Но этого недостаточно, чтобы поддержать предпринимателей и побудить экономику к более быстрому восстановлению. Государство должно выступить с последовательной и системной программой поддержки экономики, не создавать проблем для бизнеса (точнее, не усугублять уже созданные коронавирусом вызовы), а также понимать, что без поддержки людей дела экономическое развитие блокируется", – цитирует депутата пресс-служба политсилы.

"Голос" разработал план поддержки бизнеса, который, по словам Рудык, содержит несколько несложных шагов. Прежде всего, партия предлагает перенаправить 10 млрд грн для поддержки предпринимателей: этого хватит, чтобы предоставить финансирование тем, чье дело может не пережить локдаун.

Во-вторых, необходимо принять законопроект "Голоса" №5132, который предусматривает продление моратория на проверки бизнеса и освобождает от уплаты ЕСВ предпринимателей, которые вынуждены ограничить свою работу во время нокдаунов.

В то же время "Голос" призывает не принимать законопроект №5600, который фактически является финансовым террором для украинцев. Вместо него партия предлагает свою альтернативу – законопроекту №5600-1, который "гарантирует равные налоговые правила для всех и отменяет налоговые льготы для олигархического бизнеса и монополий".

Кроме того, в политсиле акцентируют на необходимости предусмотреть долгосрочное снижение налогового давления на предпринимателей и наемных работников. Речь идет о налогах на доходы физических лиц, ЕСВ и снижение налога на труд с 41,5% до 35%.

"Украинские чиновники и депутаты монобольшинства воспринимают малый и средний бизнес как бесконечный источник денег для своих проектов и прихотей. Но только поддержка предпринимателей позволит не только преодолеть последствия коронавируса, но и сформирует фундамент для долгосрочного экономического развития и высокого уровня жизни украинцев", – добавила Кира Рудык.