Экономика

10:08 27.09.2021

Рост рынка табачных изделий для нагрева остановился после его увеличения на 80% в 2020 г. из-за повышения акциза – гендиректор "Филип Моррис"

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Рост рынка табачных изделий для нагрева остановился после его увеличения на 80% в 2020 г. из-за повышения акциза – гендиректор "Филип Моррис"

Рост рынка табачных изделий для нагрева (ТИЭН) в 2021 году остановился после его роста в 2020 году на 80%, в дальнейшем рынок будет сокращаться из-за повышения акциза на ТИЭН на 320% с 1 января 2021 года, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" гендиректор международной табачной компании "Филип Моррис" в Украине Костас Сальварас.

"В 2020 году рынок ТИЭН, по нашим оценкам, вырос на 80%, но после повышения акциза на 320% с 1 января 2021 года и последующего роста цен этот показатель сначала а сильно замедлился, а после практически остановился. По нашим данным, розничные цены на стики (табачные изделия для нагрева – ИФ) с начала года (2021 – ИФ) выросли в среднем на 13 грн - этого недостаточно, чтобы компенсировать даже половину повышения акциза", - отметил он.

По данным "Филип Моррис", поступления в госбюджет от продажи ТИЭН в четвертом квартале 2021 года снизятся на 60-70% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Помимо этого, за указанный период компания намерена сократить покупку акцизных марок для ТИЭН втрое.

"Кроме этого, мы уже зафиксировали на территории Украины первые поставки контрабандных ТИЭН из соседних стран, где цены на них ниже. На примере сигарет мы видим: когда налоги на никотинсодержащие товары растут слишком резко, уровень нелегальной торговли начинает стремительно повышаться. Так, в тени сегодня находится уже 15,9% рынка сигарет. Для сравнения: в 2017 году эта цифра составляла всего 2,3%", - подчеркнул Сальварас.

По его данным, в 2021 году при существующем уровне нелегальной торговли табачными изделиями государство недополучит 13,2 млрд грн налоговых поступлений.

"Филип Моррис" уточняет, что рост нелегальной торговли табачными изделиями может произойти и в категории ТИЭН, что приведет к потере государством доходов, а курильщики не смогут переключиться с сигарет на менее вредные системы нагревания табака.

"К примеру: IQOS, наша система нагревания табака, позволяет на 90-95% снизить количество вредных веществ, поступающих в организм курильщика, по сравнению с сигаретами. Как пояснили в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, после авторизации продаж IQOS на американском рынке как продукта с модифицированным риском он может положительно влиять на общественное здоровье в целом", - уточнил гендиректор "Филип Моррис".

По данным компании, она предложила парламенту Украины пересмотреть планы повышения акцизов, отсрочив следующий скачок цен на табак для нагревания в ближайшие годы.

"Это необходимый шаг, который позволит потребителям и бизнесу “переварить” 320%-ное повышение и адаптироваться к новым условиям. Он также будет стимулировать привлечение дополнительных инвестиций в это направление, что важно как для экономики страны, так и для общественного здоровья - ведь власть должна быть заинтересована в том, чтобы мотивировать курильщиков искать менее вредную альтернативу сигаретам", - подытожил Сальварас.

Как сообщалось, в январе 2021 года состоялось повышение ставки налога на ТИЭН на 320% в соответствии с законом №466-IX об усовершенствовании администрирования налогов. Бизнес назвал такое радикальное повышение налога тревожным сигналом, который свидетельствует об отклонении от взвешенной и предсказуемой налоговой политики.

В марте 2021 года компания "Филип Моррис Украина" сообщила, что прогнозирует снижение в этом году легального рынка ТИЭН в 3,1 раза по сравнению с 2020 годом – до 1,5 млрд шт. по причине повышения акцизного налога.

Табачная компания поддержала изменения в закон №4278, предлагающий повышение акциза на ТИЭН на 200% с его дальнейшим ростом на 30% в 2022-2025 гг. вместо однократного повышения на 320%.

Philip Morris International, в которую входит ЧАО "Филип Моррис Украина", - один из крупнейших мировых производителей табачных изделий. Выпускает сигареты более чем на 50 фабриках и продает их в 180 странах.

В Украине компания работает более 20 лет, владеет фабрикой в Харьковской области, на предприятиях компании работает более 1,3 тыс. человек.

ЧАО "Филип Моррис Украина", одна из крупнейших табачных компаний Украины, в 2020 году нарастила чистую прибыль на 5% по сравнению с 2019 годом - до 2,73 млрд грн, ее активы за год возросли на 18% - до 11,51 млрд грн, нераспределенная прибыль - на 55,5%, до 7,79 млрд грн.

Теги: #филип_моррис #табачные_изделия #костас_салварас
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