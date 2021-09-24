Всемирный банк ставит условием поддержки модернизации ОГТСУ работу с водородом

Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины анализирует целесообразность предложенных Всемирным банком условий финансирования модернизации компании, среди которых возможность работы с водородом, сообщила директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями Ольга Белькова.

"Нас интересует, как это отразится на цене (модернизации)", – сказала она на прошедшем в Киеве 7-м форуме "Дирижеры изменений" компании "Делойт" в Украине, указав, что пока речь идет о нескольких компрессорных станциях.

Белькова уточнила агентству "Интерфакс-Украина", что речь идет о том, насколько дороже будет оборудование и в целом модернизация при условии работы с водородом и насколько эти капиталовложения могут окупиться, учитывая, что в ближайшие годы природный газ все равно останется ключевым продуктов для ОГТСУ. По ее словам, если, условно, речь идет о 5-10% подорожании, то это может быть приемлемо с учетом перспективы, а если 50% – то это требует более детального анализа.