Экономика

19:48 24.09.2021

Представители экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Жеваго в суде сообщили о его проживании в Дубаи

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Экс-владелец банка "Финансы и Кредит" Константин Жеваго в настоящее время проживает в Дубаи (ОАЭ), сообщили юристы бизнесмена в ходе рассмотрения Высоким судом Англии и Уэльса его спора с Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

"(Господин Жеваго) - гражданин Украины, который, хотя и временно проживает в Дубаи, обычно проживает в Украине, где у него есть постоянное место жительства", – говорится в тексте решения, имеющемся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

ФГВФЛ среди своих доводов указывал адрес регистрации Жеваго на февраль в Лондоне, однако в апреле он был изменен на Дубаи, уточняется в документе.

В нем так отмечается, что экс-владелец банка "Финансы и Кредит" выразил намерение участвовать в рассмотрении дел в украинских судах и подчиняться их юрисдикции.

Как сообщалось, в феврале этого года ФГВФЛ инициировал иск о взыскании $582,5 млн с Константина Жеваго, трех английских компаний и одного гражданина Великобритании, обвиняя их в операциях по выводу средств из банка. Слушания по делу проходили по решению суда в закрытом режиме в июле 2021 года.

Высокий суд Англии и Уэльса постановил, что он не имеет юрисдикции для рассмотрения дела ФГВФЛ господина Жеваго, поэтому Фонду был отказано и во всемирном аресте активов. Хотя, как указал судья, в случае признания юрисдикции, он удовлетворило бы это требование, но не на таких "драконовских" условиях, как просил истец, и потребовал бы ответного обязательства истцов по возмещению убытков.

По информации Фонда, акцептованные требования кредиторов неплатежеспособного банка "Финансы и Кредит" в сентябре достигали 30 млрд грн. Национальный банк Украины 17 декабря 2015 года по предложению ФГВФЛ принял постановление №898 об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк "Финансы и Кредит", бенефициаром которого выступал народный депутат Верховной Рады VIII созыва, исполнительный директор и мажоритарий горнорудной компании Ferrexpo Жеваго. Банк "Финансы и Кредит" был основан в 1990 году.

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