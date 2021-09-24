Экономика

19:00 24.09.2021

Немецкая Deutsche Energiepool прекратила поставки газа клиентам из-за роста цен

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Немецкая Deutsche Energiepool, занимающаяся газоснабжением промышленных предприятий и муниципальных коммунальных служб, прекратила поставки газа клиентам из-за скачка цен на него, говорится на сайте компании.

"В последние месяцы закупочные цены на газ и электричество на рынке выросли почти втрое, цены на новые закупки выросли вчетверо", - говорится на сайте предприятия.

СМИ сообщают, что это первая компания, отреагировавшая таким образом на рост цен на рынке. Неизвестно, сколько клиентов пострадали. Сообщается также, что выполнять поставки вместо Deutsche Energiepool клиентам предприятия будет компания Eon.

Теги: #газ #германия
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