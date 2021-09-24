Экономика

16:12 24.09.2021

"Эпицентр К" открыл обновленный ТЦ в Днепре

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 ООО "Эпицентр К" (Киев) открыл после обновления первый торговый центр "Эпицентр" в Днепре, увеличив его площадь на треть, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, первый ТЦ сети в Днепре по ул.Бабенко, 25 был открыт в 2007 году. После обновления его площадь увеличилась до 40 тыс. кв. м, ассортимент насчитывает 200 тыс. артикулов.

В обновленном объекте также разместились первый в городе продуктовый супермаркет Food Market площадью 2,4 тыс. кв. м и фудкорт.

Среди крупнейших отделов – "Центр мебели" (2,5 тыс. кв. м), "Сад и огород" (4,9 тыс. кв. м), "Галерея Деко" (2 тыс. кв. м), "Изделия из дерева" (3,1 тыс. кв. м), "Строительные материалы" (2,1 тыс. кв. м). Кроме того, в ТЦ разместился магазин Intersport (1,8 тыс. кв. м) и новый концепт компании – "Студия каминов".

Инфраструктура ТЦ включает центр выдачи интернет-заказов, drive-in market площадью 3,5 тыс. кв. м и парковку на 1 тыс. машиномест.

По данным компании, расширение торгового центра позволило создать 110 новых рабочих мест. Обновленный объект будет уплачивать ежегодно около 16,5 млн грн налогов.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. По состоянию на август 2021 года сеть насчитывает 68 ТЦ "Эпицентр" и 10 гипермаркетов "Новая линия" в Украине.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.

Теги: #эпицентр #днепр #открытие
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