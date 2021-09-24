Спор с ФГВФЛ по банку "Финансы и Кредит" должен рассматриваться в Украине - юристы Жеваго

Спор Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с экс-владельцем банка "Финансы и Кредит" Константином Жеваго должен рассматриваться в Украине, сообщили юристы Жеваго, комментируя решение Высокого суда Англии и Уэльса об отсутствии у него юрисдикции для рассмотрения этого дела.

"Мы довольны, что суд Великобритании отклонил это дело. Оно должно рассматриваться в Украине. Банк "Финансы и Кредит" не должен был отправляться на ликвидацию из-за непрофессиональных и необоснованных действий предыдущего руководства Национального банка Украины", - сообщили юристы Жеваго на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Юристы добавили, что они считают спекуляциями и неправдивой информацией сообщения в СМИ о якобы признании британским судом достаточности (весомости) оснований для ареста.

"Подчеркиваем, суд постановил, что не имеет юрисдикции для рассмотрения данного дела. Никаких других решений вышеуказанный суд не принимал. Публикации в некоторых украинских СМИ являются спекулятивными и ложными", - отметили британские и украинские юристы экс-владельца банка "Финансы и Кредит".

В сообщении указывается, что Высокий суд Англии и Уэльса также обязал Фонд компенсировать Жеваго все финансовые расходы, связанные с указанным судебным процессом.

Юристы добавили, что они дальнейшем будут отстаивать свою позицию и выразили уверенность в положительном решении этого вопроса.