Экономика

10:30 24.09.2021

Шмыгаль: К отопительному сезону страна готова

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Шмыгаль: К отопительному сезону страна готова

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что страна готова к отопительному сезону, тарифы расти не будут.

"К отопительному сезону страна готова. Техническая готовность регионов уже составляет свыше 90%", - сказал он в ходе "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в пятницу.

По его словам, запасы газа в хранилищах уже превышают 18,5 млрд куб. м, "планомерно идет подготовка к их увеличению".

"Как и в прошлом году, мы спокойно пройдем этот период, страна будет с теплом", - отметил премьер.

Шмыгаль также заверил, что весь закачанный "Нафтогазом" в хранилища природный газ будет использован для нужд украинских потребителей. При этом у компании на сегодня есть ликвидность для продолжения плановой деятельности.

По его словам, несмотря на стремительный рост цен на газ в Европе, НАК "Нафтогаз Украины" реализует природный газ для нужд населения по приемлемым ценам.

"Цена на газ в Европе достигает 25 грн за 1 куб. м. Мы как правительство вместе с парламентом, с вами, народные депутаты, по инициативе президента Украины обеспечили цену 7,96 грн от "Нафтогаза" для населения, 7,42 грн – теплокоммунэнерго для нужд населения", - сказал Шмыгаль.

Как отметил премьер, тарифы на тепло и горячую воду не должны расти, правительство будет помогать в этом местным властям.

"Цена на газ для предприятий теплокоммунэнерго расти не будет, и останется на таком же уровне (около 7,4 грн/куб. м), что позволит не повышать тарифы на отопление и горячую воду, а тарифы на электроэнергию с 1 октября будут снижены для большинства граждан, для остальных останутся неизменными", - сказал Шмыгаль.

Премьер также уточнил, что в течение 1,5 месяца будет решен вопрос с субвенциями на покрытие долгов по разнице в тарифах на тепло прошлых отопительных сезонов.

"Она (проблема с задолженностью по разнице в тарифах - ИФ) решается совместно с руководителями органов местного самоуправления. В частности, по указанным вами ТКЭ сейчас ведется работа относительно снятия блокирования счетов. Погашение задолженности по разнице в тарифах будет осуществлено в этом году, в ближайшие 1,5 месяца… Планируется выделить на эти цели более 30 млрд грн", - сказал он.

Теги: #шмыгаль #отопительный_сезон #тарифы
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