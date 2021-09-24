Экономика

10:47 24.09.2021

За первую неделю работы ГИАГ обработала более 1300 разрешительных документов

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За первую неделю работы ГИАГ обработала более 1300 разрешительных документов

По результатам первой недели деятельности Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ) обработала более 1300 документов, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" заместитель министра развития громад и территорий Наталья Козловская.

"Первая неделя работы ГИАГ показала достаточно весомые цифры. В целом обработано более 1300 документов разного рода: зарегистрировано 700 уведомлений на начало работы, выдано 135 разрешений, зарегистрировано около 400 деклараций и сейчас в работе - около 50 сертификатов готовности", - уточнила она.

"Гиперактивную" работу ГАСИ в последние дни чиновница пояснила опасениями рынка относительно заминок на старте работы новой структуры. "Напряженность ощущала и ГАСИ, отмечали и мы по повышенным запросам. Однако, как видим, опасения не оправдались: ГИАГ сразу активно включилась в работу", - отметила Козловская.

По поводу некоторых решений ГАСИ, которые вызывают протесты со стороны общественности, замминистра заявила, что ГИАГ имеет все полномочия, чтобы остановить проекты, нарушающие нормы.

"Если в последние полтора ГАСИ не имела права осуществлять проверки, то сейчас ей вернули полномочия по осуществлению контроля и надзора. Если они (в инспекции – ИФ) получают обращения по любому кейсу, обязаны реагировать. Если по результатам проверок обнаружат нарушения, то выданные ранее разрешительные документы будут аннулированы", - сообщила Козловская.

Теги: #недвижимость #гиаг
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