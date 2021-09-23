Экономика

19:05 23.09.2021

"Голос" требует от Кабмина направить финансирование на поддержку предпринимателей при локдауне

2 мин читать
"Голос" требует от Кабмина направить финансирование на поддержку предпринимателей при локдауне

"Голос" требует, чтобы Кабинет министров Украины направил финансирование на поддержку предпринимателей при локдауне, а не на округа депутатам, заявила лидер партии Кира Рудык.

"Многие вызовы почему-то являются неожиданными для действующего правительства. Зима приходит неожиданно, осенняя эпидемия приходит неожиданно и, я гарантирую, первый снег тоже станет неожиданностью. Еще в июне мы с командой "Голоса" говорили: нужно готовиться к осени, планировать субсидии для компенсации цен на газ, закупать кислородные станции для больниц и планировать средства для поддержки предпринимателей", - приводит слова Рудык пресс-служба партии.

Она подчеркнула, что люди, которые имеют собственное дело, всегда последние в приоритетах власти, поэтому партия "Голос" предлагает, чтобы средства, которые планируют направить на округа депутатам, выделили на поддержку предпринимателей при локдауне.

Рудык также отметила, что в законопроекте, который подал "Голос", на это заложено 10 млрд грн, которых хватит, чтобы предоставить кредиты тем, чье дело может не пережить локдаун.

Лидер партии добавила, что это не отменяет необходимости принять другие инициативы "Голоса" по поддержке малого и среднего бизнеса.

"Мы также предлагаем отменить ЕСВ, ввести мораторий на проверки и возможность работать во время локдауна для предприятий. Если власть не может поддержать людей финансово, то зачем такая власть? Каждый предприниматель скажет вам, что справится сам, но сегодня, когда мы просматриваем бюджет, мы должны сделать так, чтобы было чем помочь людям, которые держат на своих плечах нашу экономику, которые платят налоги, и благодаря которым мы можем вступить в следующий год с экономическим ростом, вместо того, чтобы вступить со стагнацией", - подчеркнула она.

 

Теги: #локдаун #средства #голос #предприниматели
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:30 21.09.2021
Правительство использует инициативы "Голоса" о правилах локдауна, но каждый раз плетется в хвосте с подготовкой - нардеп Рудык

Правительство использует инициативы "Голоса" о правилах локдауна, но каждый раз плетется в хвосте с подготовкой - нардеп Рудык

11:05 20.09.2021
Власть должна гарантировать украинцам возможность работать в локдаун, компенсации бизнесу и мораторий на проверки – лидер "Голоса"

Власть должна гарантировать украинцам возможность работать в локдаун, компенсации бизнесу и мораторий на проверки – лидер "Голоса"

15:55 17.09.2021
Власть должна учесть рекомендации Венецианской комиссии к законопроекту об олигархах – нардеп Рахманин

Власть должна учесть рекомендации Венецианской комиссии к законопроекту об олигархах – нардеп Рахманин

11:30 14.09.2021
Если школы и садики закроют на локдаун, у родителей не будет возможности работать – нардеп Железняк

Если школы и садики закроют на локдаун, у родителей не будет возможности работать – нардеп Железняк

21:30 12.09.2021
Кличко надеется, что не будет необходимости вводить локдаун в Киеве

Кличко надеется, что не будет необходимости вводить локдаун в Киеве

09:45 11.09.2021
Экс-директора стройкомпании подозревают в присвоении средств инвесторов для строительства дома в центре Киева

Экс-директора стройкомпании подозревают в присвоении средств инвесторов для строительства дома в центре Киева

11:29 09.09.2021
Корниенко не исключает, что процесс переписи населения в Украине сможет "накладываться" на возможные локдауны

Корниенко не исключает, что процесс переписи населения в Украине сможет "накладываться" на возможные локдауны

16:46 08.09.2021
Минздрав ожидает возврата в бюджет ПМГ 5,5 млрд грн, которые были забраны на закупку вакцин

Минздрав ожидает возврата в бюджет ПМГ 5,5 млрд грн, которые были забраны на закупку вакцин

12:31 07.09.2021
По меньшей мере 4 фракции поддерживают предложение передать законопроект о деолигархизации на рассмотрение Венецианской комиссии – нардеп Железняк

По меньшей мере 4 фракции поддерживают предложение передать законопроект о деолигархизации на рассмотрение Венецианской комиссии – нардеп Железняк

10:21 07.09.2021
В Раду внесен проект постановления, который позволит вакцинированным работать и зарабатывать в локдаун

В Раду внесен проект постановления, который позволит вакцинированным работать и зарабатывать в локдаун

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Польша добилась участия в процедуре сертификации Nord Stream 2 AG

Общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС составляет 58% - Стефанишина

"Нафтогаз" опроверг информацию члена своего правления о себестоимости газа

"Укрзализныця" планирует до конца года привлечь 500 млн грн от продажи непрофильных активов

ГПЗКУ с начала 2021г. понесла 1 млрд грн убытков от продажи зерновых по заниженным ценам

ПОСЛЕДНЕЕ

Набсовет "Нафтогаза" одобрил отставку экспатов Ватерландера и ван Дрила - источник

Уруский обсудил с представителями американского Института оборонного анализа реформу оборонной промышленности и помощь США

Турецкая Dogus начала монтаж бетонного завода для строительства Кременчугского моста

Кондитерские изделия подорожают на 5-7% из-за роста цен на газ

Кличко: Правительство должно зафиксировать цену газа для бюджетных учреждений на уровне 11,2 грн за 1 куб.м

Законопроект о финуслугах и финкомпаниях усиливает влияние НБУ и НКЦБФР на рынок финуслуг - мнение

Палата представителей Конгресса США приняла правки в оборонный бюджет, содержащие обязательное наложение санкций на СП-2 – Витренко

Польша добилась участия в процедуре сертификации Nord Stream 2 AG

В законопроекте о защите прав инвесторов жилой недвижимости должны быть прописаны условия привлечения финансирования - мнение

Бизнес-ассоциации призывают не рассматривать "ресурсный" законопроект по сокращенной процедуре

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА