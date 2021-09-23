"Голос" требует от Кабмина направить финансирование на поддержку предпринимателей при локдауне

"Голос" требует, чтобы Кабинет министров Украины направил финансирование на поддержку предпринимателей при локдауне, а не на округа депутатам, заявила лидер партии Кира Рудык.

"Многие вызовы почему-то являются неожиданными для действующего правительства. Зима приходит неожиданно, осенняя эпидемия приходит неожиданно и, я гарантирую, первый снег тоже станет неожиданностью. Еще в июне мы с командой "Голоса" говорили: нужно готовиться к осени, планировать субсидии для компенсации цен на газ, закупать кислородные станции для больниц и планировать средства для поддержки предпринимателей", - приводит слова Рудык пресс-служба партии.

Она подчеркнула, что люди, которые имеют собственное дело, всегда последние в приоритетах власти, поэтому партия "Голос" предлагает, чтобы средства, которые планируют направить на округа депутатам, выделили на поддержку предпринимателей при локдауне.

Рудык также отметила, что в законопроекте, который подал "Голос", на это заложено 10 млрд грн, которых хватит, чтобы предоставить кредиты тем, чье дело может не пережить локдаун.

Лидер партии добавила, что это не отменяет необходимости принять другие инициативы "Голоса" по поддержке малого и среднего бизнеса.

"Мы также предлагаем отменить ЕСВ, ввести мораторий на проверки и возможность работать во время локдауна для предприятий. Если власть не может поддержать людей финансово, то зачем такая власть? Каждый предприниматель скажет вам, что справится сам, но сегодня, когда мы просматриваем бюджет, мы должны сделать так, чтобы было чем помочь людям, которые держат на своих плечах нашу экономику, которые платят налоги, и благодаря которым мы можем вступить в следующий год с экономическим ростом, вместо того, чтобы вступить со стагнацией", - подчеркнула она.