Набсовет "Нафтогаза" одобрил отставку экспатов Ватерландера и ван Дрила - источник

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" на заседании в минувший понедельник одобрил отставку членов правления Отто Ватерландера (главный исполнительный директор по трансформации) и Петера ван Дрила (финансовый директор), сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.

Собеседник агентства напомнил, что это было последнее заседания НС в его нынешнем составе, поскольку в начале сентября его независимые директора Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейдена подали в отставку.

Ватерландер и ван Дрил пришли работать в "Нафтогаз" в январе 2020 года, чуть позже вошли в правление НАК. Оба имеют значительный опыт работы в Shell.

Ватерландер в обнародованном 20 сентября интервью изданию "Экономическая правда" отмечал, что после смены главы правления "Нафтогаза" значительное количество ранее принятых решений было заморожено, в частности возникли операционные проблемы в закупках. По его словам, в таких условиях он не может эффективно работать, написал письмо набсовету об увольнении. Такое же письмо написал и ван Дрил.

Как сообщалось, правительство Украины в рамках собрания акционеров "Нафтогаза" 28 апреля 2021 года признало неудовлетворительной работу набсовета и правления компании. Кабмин сначала прекратил полномочия всех членов набсовета - как независимых, так и представителей от государства - с их последующим переизбранием в полном составе, но с 30 апреля 2021 года.

Уволив набсовет на двое суток, правительство досрочно прекратило полномочия Андрея Коболева, освободив его от должности главы правления "Нафтогаза" с 28 апреля, избрало и назначило с 29 апреля главой НАК сроком на один год Юрия Витренко, бывшего на то время и.о. министра энергетики.

Эти кадровые изменения независимые члены набсовета посчитали неправомерными. Однако первоначально удалось достичь компромисса - они согласились продолжить работу в набсовете до проведения нового конкурса по выбору членов набсовета. Все это время они продолжали добиваться отставки Витренко.

После получения заявлений об отставке независимых в начале сентября премьер-министр Денис Шмыгаль поручил к ранее объявленному конкурсу по отбору одного независимого члена совета объявить конкурс по отбору еще трех независимых.

По его словам, конкурс должен завершиться в ноябре этого года, чтобы у нового состава набсовета было достаточно времени определиться с требованиями к кандидату на должность главы правления НАК и провести конкурс по его избранию не позднее 1 мая следующего года.

В период отсутствия набсовета при необходимости часть его функций может выполнять Кабинет министров в рамках собрания акционеров, утверждая необходимые решения.