Экономика

14:04 23.09.2021

Турецкая Dogus начала монтаж бетонного завода для строительства Кременчугского моста

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Турецкая Dogus начала монтаж бетонного завода для строительства Кременчугского моста

Турецкая компания Dogus Insaat Ve Ticaret начала монтаж бетонного завода вблизи места строительства нового моста через Днепр в Кременчуге, сообщается на официальной Facebook-странице Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

Завод будет выпускать 160 куб. м уплотненного бетона в час, который и будет применяться при возведении переправы через Днепр.

"Все оборудование - итальянского производства. Завод имеет четыре силоса для приема, хранения и подачи цемента в дозатор бетоносмесителя. Общая их вместимость - 400 тонн", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, по данным "Укравтодора", из Стамбула в Кременчуг уже отбыла очередная партия техники - дополнительные баржи и буровая установка.

Новый мост, который является одним из главных проектов программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство", станет альтернативой 150-летнему Крюковскому мосту, который находится в предаварийном состоянии.

"Ближайшие к Кременчугу автомобильные мосты, которые соответствуют условиям существующего движения, находятся в радиусе 500 км. Именно поэтому строительство нового моста имеет не только региональное, но и общенациональное значение", - подчеркивают в "Укравтодоре".

По проекту, новый мост будет вантовым. Он иметь четыре полосы движения (по две в каждом направлении). На правом берегу Днепра он будет соединяться с автодорогой Н-08 Борисполь - Мариуполь, на левом - с уличной сетью Кременчуга. В этих точках предусмотрены транспортные развязки на разных уровнях. Общая длина сооружений составит более 3 км.

Завершить проект планируется за три года.

Как сообщалось, в феврале 2021 года "Укравтодор" подписал договор на строительство нового моста в Кременчуге за 11,249 млрд грн (сократив ожидаемую стоимость проекта на 11%) с турецкой компанией Dogus Insaat Ve Ticaret.

Новый мост позволит улучшить оптимизацию логистических маршрутов в центре Украины за счет сокращения времени поездок для автомобильного транспорта. Это будет достигнуто благодаря увеличению допустимой скорости для: грузовых автомобилей с 36,8-53,3 км/ч до 72,9 км/ч; автобусов с 35,7-53,4 км/ч до 71,1 км/ч; легковых автомобилей с 39,6-55,3 км/ч до 81,5 км/ч.

Теги: #большое_строительство #мост #кременчуг
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