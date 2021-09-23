Экономика

10:46 23.09.2021

Законопроект о финуслугах и финкомпаниях усиливает влияние НБУ и НКЦБФР на рынок финуслуг - мнение

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Законопроект о финуслугах и финкомпаниях усиливает влияние НБУ и НКЦБФР на рынок финуслуг - мнение

Проект закона "О финансовых услугах и финансовых компаниях" (№5065), одобренный 22 сентября комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ко второму чтению, несомненно, усиливает влияние Национального банка и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на рынок финансовых услуг.

"Дополнительно к полномочиям, которые регулятор уже имеет, согласно действующему закону, в случае принятия законопроекта он (регулятор – ИФ), в частности, сможет принимать решения, руководствуясь собственным "профессиональным суждением", выдавать, кроме нормативно-правовых актов, рекомендации для рынка о порядке осуществления деятельности, проводить внеплановые инспекционные проверки на основаниях, которые определит сам в своих нормативно-правовых актах", - отмечает, комментируя законопроект, адвокат, советник директора департамента по работе с особыми активами группы компаний Investohills Наталья Тараба.

По ее словам, о возможном усилении регуляторного давления на финансовые компании также свидетельствуют положения, которые, в частности, предусматривают увеличение до трех лет срока применения регуляторами санкций за нарушение закона (сейчас один год), определение штрафов в процентном отношении (0,1%) к активам финансовой компании (сейчас фиксированные суммы). Все они остались в проекте, одобренном ко второму чтению.

Показательным, по словам Тараба, является исключение словосочетаний "в пределах, установленных законом" из текста ряда норм проекта, которые определяют право регулятора издавать нормативно-правовые акты по вопросам деятельности финкомпаний.

"Этот небольшой "акцент" ясно отражает реализованную цель законодателя: "всю полноту власти" на финансовом рынке отдать регулятору. Однако такая концентрация прав в руках одного органа, который будет самостоятельно формировать правила и наказывать за их невыполнение, противоречит конституционным принципам разделения власти и законности действий субъектов властных полномочий ("разрешено только то, что предусмотрено законом")", - отметила адвокат.

По ее словам, такое расширение полномочий регуляторов может негативно повлиять на рынок финансовых услуг.

"За время руководства Национального банка более сотни финансовых компаний уже покинули рынок, другие отказались от отдельных лицензий. Этот процесс продолжится, ведь немногие компании имеют достаточно ресурсов, чтобы выполнить все финансовые и организационные требования регулятора, приближенные к банковским. Как результат, на рынке снизится конкуренция, а стоимость услуг для конечного потребителя вырастет", - прогнозирует Тараба.

В то же время среди прогрессивных новелл законопроекта №5065 адвокат отметила появление понятия "тайна финансовой услуги" (что положительно скажется на защите как информации финансовых учреждений, так и их клиентов), введение НБУ регуляторной платформы для тестирования инновационных финансовых продуктов (что может быть особенно интересно для финтех-стартапов), узаконивание аутсорсинга и решения некоторых спорных вопросов хозяйственной деятельности финучреждений (право передачи имущества в аренду, распоряжение и управление имуществом, приобретенным в процессе предоставления финансовых услуг).

Кроме того, законопроект предусматривает обязательный обмен информацией о должниках между банками и Кредитным реестром, который ведет Нацбанк. Это сделает информацию о должниках более доступной для финучреждений. Согласно проекту закона, финансовый порог попадания информации о должнике в Кредитный реестр - не менее 10 минимальных зарплат. При этом центробанк на основании собственного расчета может увеличить эту пороговую сумму.

"По сравнению со 100 минимальными зарплатами, предложенными в первом чтении, измененное положение, очевидно, негативно отразится на деятельности бюро кредитных историй", - обратила внимание адвокат.

Теги: #законопроект #финуслуги
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