Экономика

10:24 23.09.2021

Палата представителей Конгресса США приняла правки в оборонный бюджет, содержащие обязательное наложение санкций на СП-2 – Витренко

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Палата представителей Конгресса США приняла правки в оборонный бюджет, содержащие обязательное наложение санкций на СП-2 – Витренко

Палата представителей Конгресса США приняла правки в оборонный бюджет относительно обязательного наложения санкций на "Северный поток-2", сообщил глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"Палата представителей Конгресса США только что приняла правки в оборонный бюджет, содержащие обязательное наложение санкций на "Северный поток-2"… Теперь очередь за Сенатом, второй палатой Конгресса США", – написал Витренко на своей странице в Facebook в четверг, указав, что это "промежуточная и важная победа, но нужно дожать общими усилиями".

В комментариях к посту он добавил, что санкции можно ввести и в отношении компании-оператора построенного газопровода.

"Тогда с этой компанией не будут работать европейские компании, они не будут покупать газ, идущий по этому газопроводу", – уточнил глава НАК.

В посте он отметил, что Украина продолжает убеждать администрацию США в необходимости срочного введения санкций в отношении "Северного потока-2", выразив сожаление, что администрация президента США Джо Байдена сразу после его инаугурации в январе 2021 года воспользовалась свои правом сделать исключение (waiver) из законодательства о санкциях для его оператора. При этом Витренко назвал "удивительной" аргументацию такого решения – "из соображений национальной безопасности".

"Мы продолжаем убеждать администрацию США, что именно из соображений национальной безопасности США, Европы, Украины, всего свободного мира, необходимо срочно наложить эти санкции", – подчеркнул глава "Нафтогаза".

При этом он уточнил, что Украина ведет работу с Конгрессом США, "чтобы изменения в законодательстве закрыли возможность для предоставления таких исключений из санкций".

Теги: #витренко #конгресс_сша
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