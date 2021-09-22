Экономика

15:10 22.09.2021

Бизнес не поддерживает инициативу по обращению древесины на товарной бирже, требует доработки законопроекта – ЕБА

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Бизнес не поддерживает инициативу по обращению древесины на товарной бирже, требует доработки законопроекта – ЕБА

Бизнес не поддерживают ряд изложенных в законопроекте №4197-д инициатив, в том числе норму об исключении древесины из перечня биржевых товаров и переводе ее оборота на товарные биржи, его представители настаивают на доработке документа.

Соответствующее мнение о проекте закона "О рынке древесины " №4197-д выразили эксперты комитета деревообрабатывающей и мебельной отрасли Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), сообщила организация на сайте в среду.

"Мы не поддерживаем нормы, касающиеся исключения древесины из перечня продукции, которая является биржевым товаром и подлежит обращению на товарной бирже. Бизнес поддерживает положительную практику биржевой торговли древесиной. Продажа древесины (кроме продажи древесины на условиях оферты) должен осуществляться открыто согласно правилам биржевой торговли и исключительно согласно законодательству о товарных биржах", - говорится в сообщении ЕБА.

Ассоциация уточнила, что доработанный законопроект о рынке древесины №4197-д был зарегистрирован в Верховной Раде в сентябре, в обновленной версии был учтен ряд важных предложений бизнеса. В частности, в нем предусмотрен механизм продажи древесины на условиях оферты в паритете с аукционными торгами, а также реструктуризация государственных лесохозяйственных предприятий путем отделения от гослесхозов связанных с ними деревообрабатывающих подразделений.

Представители бизнеса уточнили, что все еще не могут поддержать законопроект в текущей редакции, несмотря на внесенные изменения, и настаивают на его обязательной доработке.

ЕБА уточнила, что считает необходимым пересмотреть и упростить нормы администрирования операций с изделиями из древесины, являющиеся не только избыточными, но и неуместными с учетом специфики функционирования рынка.

"Бизнес видит нецелесообразным декларирование операций с изделиями из древесины, зато стоило бы сосредоточиться на декларировании заготовки и продажи (перепродажи) именно древесины. Также стоит пересмотреть перечень изделий из древесины, нуждающихся в получении сертификата происхождения, исключив продукты, которые не являются продуктами первичной переработки древесины", - уточнила ассоциация в сообщении.

Помимо того, для первоочередного обеспечения сырьем реальных производителей и стимулирования углубленной переработки древесины необходимо предусмотреть каскадный принцип проведения аукционных торгов данным товаром. ЕБА отметила, что приоритетное право покупки древесины на аукционах должны получить отечественные предприятия-перераработчики, работающие на территории Украины.

"При условии соблюдения вышеуказанных комментариев от экспертов ЕБА и внесении соответствующих изменений в текст законопроекта, способствующих комплексному развитию деревообрабатывающей отрасли, мы будем рады предоставить ему свою поддержку", - подытожила ассоциация.

Как сообщалось, глава Государственного агентства лесных ресурсов Юрий Болоховец в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что принятие закона о рынке древесины, разрешающего экспорт из Украины необработанных лесоматериалов и пиломатериалов, прогнозируется до конца 2021 года.

Помимо того вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отметила, что принятие законопроекта No4197-д "О рынке древесины" будет способствовать восстановлению лесов и обеспечению прозрачности рынка древесины как в Украине, так и в ЕС.

Теги: #древесина #законопроект #еба
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