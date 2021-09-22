Экономика

12:31 22.09.2021

Кабмин обяжет "Нафтогаз" допустить Госаудитслужбу к проверке деятельности компании в 2017-2021 гг.

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Кабмин обяжет "Нафтогаз" допустить Госаудитслужбу к проверке деятельности компании в 2017-2021 гг.

Кабинет министров на заседании в среду планирует обязать НАК "Нафтогаз Украины» создать надлежащие условия для проведения Государственной аудиторской службой Украины (Госаудитслужба) мероприятий государственного финансового контроля финансово-хозяйственной деятельности компании в 2017-2021 гг.

Контроль будет проведен в рамках выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 2 декабря 2019 года "О безотлагательных мерах относительно обеспечения энергетической безопасности", которое было введено в действие указом президента Владимира Зеленского №874 в тот же день. СНБО поручил Кабмину организовать проверку выполнения требований законодательства в сфере добычи, поставки и реализации угля и природного газа, в частности для обеспечения газом населения и производителей тепловой энергии в 2017-2019 гг.

Согласно пояснительной записке к проекту соответствующего распоряжения правительства, "Нафтогаз", в частности, обязан обеспечить допуск представителей Госаудитслужбы на свои хозяйственные общества, предприятия, филиалы и представительства в количестве 28 ед., согласно списку, который содержится в дополнении к проекту соответствующего распоряжения Кабмина.

Государственный контроль финансово-хозяйственной деятельности в 2017-2021 гг. осуществляется в следующих хозяйственных обществах, на предприятиях, в филиалах и представительствах: НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укртрансгаз", АО "Укргазвыдобування", АО "Укртранснафта", АО "Укрспецтрансгаз", АО "ГАО "Черноморнафтогаз", ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг", "Нафтогаз Трейдинг Юроп АГ", ООО "Нафтогаз Цифровые Технологии", ПАО "Укрнафта", ОАО "Тернопильгазбуд", ОАО "Кировоградгаз", ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Тепло", ООО "Науканафтогаз", филиал "ЦМГС" НАК "Нафтогаз Украины", филиал "Нафтогазобслуговування" НАК "Нафтогаз Украины", филиал НАК "Нафтогаз Украины" в Арабской Республике Египет, филиал НАК "Нафтогаз Украины" в Туркменистане, представительство НАК "Нафтогаз Украины" в Королевстве Бельгия, представительство НАК "Нафтогаз Украины" в ФРГ, ГП "Угольсинтезгаз Украины", ГП "Нафтогаз – Энергосервис", ГП "Укравтогаз", ГП "Закордоннафтогаз", ГП "Нафтогазобслуговування" НАК "Нафтогаз Украины", ГП "Нафтогазбезпека" НАК "Нафтогаз Украины", ГП "Будивельнык" НАК "Нафтогаз Украины", ГК "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины".

Теги: #нафтогаз #аудит
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