Рада поручила Кабмину провести анализ обеспечения украинцев жильем

Верховная Рада поручила Кабинету министров Украины провести комплексный анализ состояния обеспечения граждан жильем по категориям в разрезе областей, городов, объединенных территориальных громад, ведомств и в целом по стране.

Принятие соответствующего проекта постановления № 5251 поддержали 343 народных депутата на пленарном заседании в среду.

Согласно этому документу, проведенный правительством анализ должен также включать данные о количестве украинцев, находящихся в очередях, о средствах, необходимых для обеспечения граждан жильем с учетом его средней стоимости на соответствующей территории.

Кроме того, Кабмин обязуется проанализировать средний и максимальный срок пребывания на учете граждан, динамику жилищной очереди с 1991 года, а также статистику получение жилья за последние 10 лет.

Целью такого анализа должна стать разработка правительственной программы обеспечения реализации права граждан на жилье.

Кабмин должен будет проинформировать Раду и президента Украины о выполнении этого постановления в трехмесячный срок.