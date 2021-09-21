Экономика

19:01 21.09.2021

"Нафтогаз" опроверг информацию члена своего правления о себестоимости газа

2 мин читать
"Нафтогаз" опроверг информацию члена своего правления о себестоимости газа

Себестоимость добычи природного газа Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" якобы 1 грн/куб. м, о которой заявил член правления, главный исполнительный директор по трансформации НАК Отто Ватерландер в интервью "Экономической правде", не соответствует действительности, заявил "Нафтогаз".

"Цифры, указанные господином Ватерландером, не содержатся ни в одном документе компании, о котором нам было бы известно", – говорится в сообщении компании во вторник в ответ на интервью члена правления изданию "Экономическая правда".

"Нафтогаз" указал, что актуальная себестоимость будет показана в финансовой отчетности за первое полугодие, подготовку которой компания завершает и которую должны проверить аудиторы.

"А плановая себестоимость будет указана в финансовом плане, который должно утвердить правительство Украины", – отметил НАК.

"Нафтогаз" также опроверг информацию Ватерландера о роли главы правления Юрия Витренко и одной из иностранных консалтинговых компаний, а также личной роли самого члена правления в подготовке провалившейся программы "20/20" – увеличения добычи до 20 млрд куб. м к 2020 году.

По мнению НАК, интервью Ватерландера в целом содержит некорректную информацию, в связи с чем компания просит журналистов пользоваться информацией, распространяемой через официальные каналы коммуникации "Нафтогаза".

Как сообщалось, правительство в конце апреля сменило главу правления НАК Андрея Коболева на экс-исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко. Это привело к конфликту с набсоветом и правлением, однако затем была достигнута договоренность о сохранении нового статус-кво до избрания нового набсовета на конкурсе. Однако в конце августа независимые члены набсовета заявили о невозможности дальнейшего пребывания на своих должностях после 20 сентября. В ближайшее время ожидаются также изменения в правлении компании.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил до конца ноября 2021 года провести конкурсный отбор четырех независимых членов набсовета, чтобы у нового состава набсовета было достаточно времени определиться с требованиями к кандидату на должность главы правления НАК и провести конкурс по его избранию не позднее 1 мая следующего года.

Теги: #нафтогаз #газ #ватерландер #цена
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:53 21.09.2021
Взлет мировых цен на газ - следствие необдуманной ставки на ВИЭ, считает глава Минэнерго Азербайджана

Взлет мировых цен на газ - следствие необдуманной ставки на ВИЭ, считает глава Минэнерго Азербайджана

14:39 21.09.2021
CVO "Нафтогаза" Ватерландер опасается распыления финансовых ресурсов компании на непрофильные направления

CVO "Нафтогаза" Ватерландер опасается распыления финансовых ресурсов компании на непрофильные направления

13:48 21.09.2021
"Нафтогаз" должен привлекать инвестиции для новой добычи газа, а не вкладывать в покупку уже разработанных месторождений – CVO Ватерландер

"Нафтогаз" должен привлекать инвестиции для новой добычи газа, а не вкладывать в покупку уже разработанных месторождений – CVO Ватерландер

20:32 18.09.2021
Зеркаль: Украина может сохранить транзит при "Северном потоке 2"

Зеркаль: Украина может сохранить транзит при "Северном потоке 2"

11:54 17.09.2021
"Нафтогаз" модернизирует переданные ему госТЭЦ с учетом современных биотехнологий – советник главы Рябчин

"Нафтогаз" модернизирует переданные ему госТЭЦ с учетом современных биотехнологий – советник главы Рябчин

10:01 17.09.2021
Прогнозная цена импорта газа в проекте госбюджета-2022 – $220 за тыс. куб. м

Прогнозная цена импорта газа в проекте госбюджета-2022 – $220 за тыс. куб. м

15:06 16.09.2021
Литва опасается газового кризиса в Европе

Литва опасается газового кризиса в Европе

13:27 15.09.2021
Цена газа в Европе достигла $923 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе достигла $923 за тысячу кубометров

12:55 15.09.2021
Украина и РФ проходят стадию обмена "публичными любезностями" перед началом переговоров по продлению транзитного контракта – глава "Нафтогаза"

Украина и РФ проходят стадию обмена "публичными любезностями" перед началом переговоров по продлению транзитного контракта – глава "Нафтогаза"

10:57 15.09.2021
Газ в Европе продолжает аномальный рост - превысил $880/тыс. куб.м

Газ в Европе продолжает аномальный рост - превысил $880/тыс. куб.м

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрзализныця" планирует до конца года привлечь 500 млн грн от продажи непрофильных активов

ГПЗКУ с начала 2021г. понесла 1 млрд грн убытков от продажи зерновых по заниженным ценам

Минфин оценивает ресурсный законопроект №5600 в 25-35 млрд грн допдоходов в год

НБУ планирует в качестве пилотного проекта в 2021г выплатить зарплаты работникам Минцифры в е-гривне

Профильный комитет ВР намерен за 2 года запустить Бюджетный офис для улучшения планирования бюджета и анализа законопроектов

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" хочет оборудовать поезда дальнего следования местами для велосипедов

"Укрзализныця" планирует до конца года привлечь 500 млн грн от продажи непрофильных активов

ГПЗКУ с начала 2021г. понесла 1 млрд грн убытков от продажи зерновых по заниженным ценам

Правительство РФ может пустить газ "Роснефти" в Европу через соглашение с "Газпромом" в качестве эксперимента - СМИ

Минфин оценивает ресурсный законопроект №5600 в 25-35 млрд грн допдоходов в год

Закон о виртуальных активах вступит в силу не ранее чем через полгода – НБУ

НБУ планирует в качестве пилотного проекта в 2021г выплатить зарплаты работникам Минцифры в е-гривне

Финпланы-2021 выполнят или перевыполнят 9 из 10 членов AmCham в Украине – опрос

Гетманцев допускает увеличение доходной части проекта госбюджета-2022 за счет пересмотра макропрогноза

"Укравтодор" восстановил маршруты к 40 природным паркам и заповедникам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА