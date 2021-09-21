"Укрзализныця" хочет оборудовать поезда дальнего следования местами для велосипедов

АО "Укрзализныця" (УЗ) рассматривает возможности оборудования поездов дальнего следования креплениями для велосипедов, рассказал директор филиала "Пассажирская компания" УЗ Александр Перцовский агентству "Интерфакс-Украина" на ж/д выставке TRAKO в Польше.

"Интересное решение с замочками. Если мы сделаем, как здесь (в представленных на выставке поездах - ИФ), с замочком, пассажир его (велосипед - ИФ) обнаружит утром", - сказал он.

При этом Перцовский отметил, что к настоящему времени все электропоезда компании уже со стойками для велосипедов. Кроме того, на летний сезон на ряд маршрутов Львовской ж/д вернули веловагоны.

Говоря о цели своего визита на выставку, он отметил, что компания провела несколько встреч с производителями, которым интересны планы УЗ.

TRAKO - международная ж/д выставка, крупнейшая в Польше и вторая по величине в Европе. С 2001 года проходит в г.Гданьск каждые два года. С 2013 года - в выставочном комплексе AmberExpo.