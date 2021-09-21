Экономика

14:39 21.09.2021

CVO "Нафтогаза" Ватерландер опасается распыления финансовых ресурсов компании на непрофильные направления

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CVO "Нафтогаза" Ватерландер опасается распыления финансовых ресурсов компании на непрофильные направления

Главный исполнительный директор (CVO) НАК "Нафтогаз Украины" Отто Ватерландер опасается распыления финансовых ресурсов компании на непрофильные направления вместо их максимально возможной концентрации в развитие добычи и реализации газа.

"Меня волнует, что если мы начнем инвестировать в какие-то другие виды деятельности, то опустимся ниже финансовых возможностей компании или будем двигаться медленнее с ожидаемыми инвестициями в добычу газа", - сказал он в интервью изданию "Экономическая правда".

Ватерландер считает, что после смены главы правления весной этого года компания стала брать на себя многие проблемы энергетического сектора.

"Выглядит так, будто "Нафтогаз" является отделом Минэнерго. В последние четыре-пять месяцев прослеживается то, о чем вы говорите. Например, я узнал из СМИ, что компания рассматривает возможность осуществления закупок угля для "Центрэнерго", - отметил CVO.

По его словам, глава НАК Юрий Витренко хоть и подтвердил бизнес-стратегию группы до 2025 года, "но хочет заниматься и другими вещами, которые не соответствуют нашей стратегии, он хотел бы организовать компании другим способом".

Как сообщалось, "Нафтогаз" в ходе презентации в феврале 2020 года бизнес-стратегии группы до 2025 года объявил о реализации долгосрочной стратегии развития ресурсной базы и увеличении своей доли на розничном рынке газа до 30-35%.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны (100% "Укргазвыдобування" и 50%+1 акция ПАО "Укрнафта"). Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах (100% "Укртрансгаз") и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны (100% "Укртранснафта"), активно развивает направление поставок газа бытовым потребителям.

Теги: #нафтогаз #финансы #ватерландер
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