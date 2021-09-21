Экономика

12:49 21.09.2021

Правительство РФ может пустить газ "Роснефти" в Европу через соглашение с "Газпромом" в качестве эксперимента - СМИ

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Правительство РФ может пустить газ "Роснефти" в Европу через соглашение с "Газпромом" в качестве эксперимента - СМИ

Правительство РФ в целом готово "в качестве эксперимента" разрешить "Роснефти" экспортировать в Европу 10 млрд кубометров газа в год через агентское соглашение с "Газпромом", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на проект доклада вице-премьера Александра Новака президенту.

Вице-премьер предлагает Минэнерго проработать этот вариант, а также вместе с Минфином проанализировать возможность поправок к Налоговому кодексу (о привязке НДПИ с экспортируемых "Роснефтью" объемов к спотовым ценам в Европе).

Но поскольку позиции "Газпрома" и "Роснефти" кардинально расходятся, принципиальное решение, согласно докладу, примет президент Владимир Путин.

В конце августа 2021 года глава "Роснефти" Игорь Сечин вновь попросил президента о доступе компании к экспорту, отмечая, что на фоне рекордно высоких цен на газ в Европе поступления в бюджет от экспорта газа "не в полной мере отражают благоприятную рыночную конъюнктуру". В связи с этим господин Сечин предложил платить НДПИ на экспортируемый "Роснефтью" газ "согласно фактической рыночной конъюнктуре", и он мог бы составлять около 5 тыс. руб. на тыс. кубометров против текущей ставки НДПИ "Газпрома" в 1,29 тыс. руб.

Доступ "Роснефти" к поставкам трубопроводного газа из РФ, по мнению компании, даже при сохранении единого экспортного канала позволит решить проблему с полной загрузкой трубопроводов "Северный поток 2" и OPAL, которые "Газпром" не может полностью использовать из-за норм Третьего энергопакета.

Эффект от поставки дополнительных 10 млрд кубометров из РФ даст бюджету дополнительные 60 млрд руб. платежей по НДПИ и 100 млрд руб. вывозной таможенной пошлины. Еще 50 млрд руб. принесет налог на прибыль и дивиденды "Роснефти". Источником газа, как пишет "Роснефть", станут газовые проекты "Роспан" и "Харампур", в 2021-2022 годах прирост их добычи составит 25 млрд кубометров газа в год. Это позволит поставлять газ за рубеж без ущерба для внутреннего рынка, считает компания.

Позиция "Газпрома", которая приводится в докладе, прямо противоположная. По мнению монополии, котировки фьючерсов на газ в 2022 году указывают на то, что сохранение высоких цен "представляется маловероятным". Поэтому принятие долгосрочных решений по регулированию экспорта газа и законодательства о налогах "на основании краткосрочных колебаний рыночных цен на природный газ представляется необоснованным".

Кроме того, напоминает "Газпром", "Роснефть" по-прежнему приобретает существенные объемы газа на российском рынке для выполнения своих контрактов внутри страны, но при этом хочет поставлять газ на экспорт.

Минфин видит риски в переходе на спотовые цены при расчете НДПИ в долгосрочной перспективе из-за волатильности рынков, однако поддерживает такой вариант в формате эксперимента. Минэкономики же считает необходимым проанализировать риски конкуренции газа, который "Роснефть" планирует поставлять на европейский рынок, с текущими и перспективными поставками "Газпрома". ФАС, согласно докладу, поддерживает предложение "Роснефти" о доступе независимых производителей газа к экспорту через заключение агентского соглашения. Минэнерго же считает, что агентский договор в целом не противоречит ФЗ "Об экспорте газа" и "может быть заключен между "Газпромом" и "Роснефтью"".

Теги: #рф #экспорт #роснефть #европа #газпром
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