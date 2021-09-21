НБУ планирует в качестве пилотного проекта в 2021г выплатить зарплаты работникам Минцифры в е-гривне

Национальный банк Украины (НБУ) и Министерство цифровой трансформации планируют в качестве пилотного проекта в 2021 году выплатить заработную плату работникам Минцифры в е-гривне, сообщил директор департамента стратегии и развития НБУ Арсен Макарчук.

"Есть четкое желание в качестве пилотного проекта уже в этом году выплатить зарплаты работникам Минцифры в е-гривне. Однако мы понимаем, что это будет пилотный проект. Фактически есть ограниченная возможность использования этого инструмента, но с технологической точки зрения мы его в этом году пропилотируем", – сказал он в ходе "круглого стола" "Легализация виртуальных активов по-украински. Возможности и риски", организованного Институтом Горшенина при поддержке интернет-портала LB.ua.

Макарчук добавил, что полноценный запуск е-гривни ожидается не раньше конца 2022 года.