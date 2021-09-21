Экономика

11:10 21.09.2021

Гетманцев допускает увеличение доходной части проекта госбюджета-2022 за счет пересмотра макропрогноза

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Гетманцев допускает увеличение доходной части проекта госбюджета-2022 за счет пересмотра макропрогноза

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев допускает увеличение доходной части проекта закона "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" за счет пересмотра макропрогноза.

"Я считаю, что доходную часть бюджета можно еще увеличить за счет пересмотра макропрогноза Минэкономики на следующий год. Мне кажется, что рост номинального ВВП занижен. Если мы пересмотрим его в сторону увеличения, хотя бы до прогнозов Национального банка, то мы с вами ... получим дополнительные поступления в бюджет", - сказал он журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник.

Как сообщалось, 15 сентября Кабинет министров Украины одобрил и направил в Верховную Раду проект госбюджета на 2022 год.

Теги: #бюджет #гетманцев
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