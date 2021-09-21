Экономика

10:50 21.09.2021

"Укравтодор" восстановил маршруты к 40 природным паркам и заповедникам

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Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") по программе президента Владимира Зеленского "Большое строительство"  обеспечил качественное сообщение с 40 украинскими природными памятниками.

"Пандемия существенно повлияла на туристическую отрасль страны. Украинцы все чаще открывают для себя маршруты к живописным Карпатам, солнечной Одессе или в степные долины Приднепровья. На данный момент восстанавливаются или уже отремонтированы маршруты к 17 национальным паркам, 11 заповедникам, 4 природным паркам, 2 ландшафтным паркам и 6 памятникам природы", - отмечается в сообщении на официальной Facebook-странице "Укравтодора".

Так, в этом году на автодорогах Т-03-02, Т-03-06 и Т-03-01, ведущим к Шацким озерам на Волыни, впервые за полвека обновили почти 50 км дорожного покрытия.

Дорога Р-47 - подъезд к заповеднику "Аскания Нова" - была восстановлена по всей протяженности, а это 22,4 км. Кроме этого, в прошлом году были отремонтированы 7,4 км объезда города Умань - дороги, ведущей к национальному дендрологическому парку "Софиевка".

Некоторые проекты планируется завершить в ближайшее время. В частности, до конца года будут восстановлены 26 км дорог Т-25-19 и Т-25-03 - части маршрута в парк "Мезинский" на Черниговщине.

Работы еще продолжаются на дорогах к национальным природным паркам "Залесье" и "Гуцульщина". Также более доступным планируется сделать и остров Хортица - к нему будет вести новая автомагистраль, которая соединит оба берега Днепра.

Среди других проектов на этот год - обновление 28-километрового участка автодороги Н-31, ведущей в заповедник "Днепровско-Орельский", а также ремонт дороги Т-14-25, сообщающейся с заповедником "Расточье" на Львовщине.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что задача программы "Большое Строительство" - восстановить объекты исторического и культурного наследия, а также дороги к ним.

 

Теги: #большое_строительство #укравтодор
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