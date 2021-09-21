Рада примет ресурсный законопроект во 2-м чтении, вопрос только во времени - глава бюджетного комитета

Верховная Рада примет законопроект №5600 с поправками в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений, так называемый ресурсный законопроект, во втором чтении, вопрос только в длительности рассмотрения, полагает глава парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов.

"...С точки зрения дальнейшего продвижения без этого закона нельзя, слишком много мы потратили сил и времени на его создание. Сначала в нем было много отраслевых задач, сейчас их оставили минимум. Будут принимать. Единственный вопрос - как долго. Но то, что его проголосуют, я уверен", – сказал Аристов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его мнению, изначально было неправильно объединять множество изменений для различных отраслей в одном законопроекте.

"Мне кажется, было ошибкой объединять так много отраслевых правок в один законопроект. Слишком много заинтересованных, несогласных с той или с иной его частью", – отметил народный депутат.

Отвечая на вопрос о потенциальном эффекте данного законопроекта для бюджета, Юрий Аристов сказал: "Все зависит от стоимости руды, а она все дешевеет. Жаль, упустили время".

Как сообщалось, изначально правительство декларировало, что повышение рентных ставок и ряда других налогов, как это предлагал ресурсный законопроект №5600 в редакции к первому чтению, позволит привлечь свыше 60 млрд грн в госбюджет, тогда как трехлетняя Бюджетная декларация предусматривает, что за счет него государственный бюджет будет ежегодно получать дополнительные 34,1 млрд грн. Тогда как презентуя проект госбюджета на 2022 год, министр финансов Сергей Марченко указал, что принятие законопроекта №5600 во втором чтении позволит увеличить доходную часть госбюджета в следующем году на 30 млрд грн.