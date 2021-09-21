Экономика

09:24 21.09.2021

Виртуальная миссия МВФ начинает работу в Украине

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Виртуальная миссия МВФ начинает работу в Украине

Виртуальная миссия Международного валютного фонда (МВФ) по вопросам первого пересмотра программы stand-by начинает работу во вторник, сообщил представитель Фонда в Украине Ваграм Степанян.

"Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начинает сегодня свою работу и продолжит обсуждение с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ", – заявил он.

Степанян уточнил, что встречи миссии будут проходить в онлайн режиме.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль на минувшей неделе заявил, что Украина ожидает $750 млн второго транша МВФ по программе stand-by в конце ноября-начале декабря, так как все условия украинская сторона выполнила.

Министр финансов Сергей Марченко в конце августа указывал также, что обсуждается возможность продления текущей 18-месячной программы stand-by на полгода.

В то же время представитель Фонда Джерри Райс отказался комментировать эти слова украинской стороны.

МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование - приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что сумма второго транша stand-by может быть выше запланированных $700 млн за счет объединения транша, однако этот вопрос будет обсуждаться во время дискуссии с миссией.

Теги: #миссия #украина #мвф
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