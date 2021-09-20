Экономика

18:52 20.09.2021

Нацбанк планирует в 2023-2024 гг. запустить образовательный центр "Музей денег"

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Нацбанк планирует в 2023-2024 гг. запустить образовательный центр "Музей денег"

Национальный банк Украины (НБУ) инициировал создание в столице Украины образовательного центра "Музей денег", который будет расположен в одном из зданий НБУ по адресу Контрактовая площадь, 2-А.

"Конкретной сметы пока нет. НБУ уже вложился в этот проект главным активом – зданием. Для всего остального (реконструкции здания, создания экспозиции, интерактивного пространства и прочего – ИФ) мы планируем привлекать донорские средства", – сказал глава НБУ Кирилл Шевченко в понедельник на церемонии закладки первого камня образовательного центра.

Шевченко отметил, что большую часть средств на финансирование "Музея денег" планируется привлечь от донорских и международных организаций, этим займется попечительская коллегия музея, в которую вошли экс-главы НБУ Владимир Матвиенко, Виктор Ющенко, Сергей Тигипко, Владимир Стельмах, Степан Кубив и Яков Смолий.

"Надеемся, что государственных денег на этот проект мы потратим очень мало", - добавил глава НБУ.

Он подчеркнул, что "Музей денег" – это социальный проект, цель которого – формирование финансовой культуры.

Как сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ, в июне был проведен творческий конкурс на создание айдентики и дизайна экспозиции музея, который выиграла компания "Амузеум", специализирующаяся на создании художественных выставок и экспозиций. Айдентика уже готова, до конца нынешнего года, как ожидается, будет готов дизайн экспозиции музея, стоимость работ – около 3 млн грн, уточнили в пресс-службе.

Площадь отведенного под музей здания – около 6000 кв. м, планируемая площадь экспозиции – примерно 2000 кв. м, а еще около 1000 кв. м будет отведено для образовательного центра. Они вместят 20 экспозиционных и восемь лекционных залов. Посещение будет бесплатным, пропускную способность центра НБУ оценивает минимум в 100 тыс. посетителей в год.

В данный момент в центральном здании Нацбанка (ул. Институтская, 9) работает Музей денег НБУ площадью 168 кв. м, который также бесплатно принимает до 8 тыс. посетителей в год, но по предварительной записи.

Теги: #нацбанк #деньги #музей
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