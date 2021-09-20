Члены комитета монетарной политики НБУ в сентябре единогласно поддержали повышение учетной ставки до 8,5%

Повышение учетной ставки на 50 б.п. – до 8,5% годовых поддержали все 10 членов комитета монетарной политики Национального банка Украины (КМП НБУ) по итогам заседания 9 сентября, сообщила пресс-служба регулятора в понедельник.

"Члены КМП единогласно поддержали повышение учетной ставки до 8,5%. По их мнению, следует придерживаться объявленной прогнозной траектории учетной ставки, ведь макроэкономическая ситуация развивается довольно близко к базовому сценарию последнего макропрогноза НБУ", – говорится в сообщении.

Указывается, что во время заседания члена комитета отметили: общая инфляция ожидаемо находится на двузначном уровне под влиянием временных и фундаментальных факторов, потребительский спрос остается устойчивым, в то время как появляются признаки стабилизации фундаментального инфляционного давления, а экономика продолжает динамично восстанавливаться.

Как сообщил регулятор, члены КМП также согласились, что сейчас важно не допустить разбалансировки инфляционных ожиданий, так как условия подорожания товаров ежедневного потребления и услуг ожидания домохозяйств могут быстро ухудшиться, что будет создавать дополнительное давление на цены.

"Соответственно, монетарная политика должна оставаться последовательной и взвешенной. Именно повышение ставки до 8,5% в сентябре, согласно различным экспертным опросам, является ожидаемым шагом. Поэтому такое решение будет иметь положительное влияние на инфляционные процессы", – отмечает центробанк.

Участники дискуссии отметили необходимость усиления процентного канала монетарной трансмиссии, в частности, сокращения срочности операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах и полного сворачивания долгосрочного рефинансирования и процентного свопа с банками.

По информации НБУ, большинство членов КМП отметило, что ожидают удержание учетной ставки на уровне 8,5% до конца года.

В то же время, по мнению одного их участников дискуссии, из-за заметного преобладания проинфляционных рисков, в частности комбинации растущего внешнего ценового давления и высокого внутреннего спроса, НБУ должен будет повысить учетную ставку в 2021 году еще на 0,5 п. п. - до 9%.

Кроме того, несколько членов КМП подчеркнуло, что при необходимости НБУ должен быть готов к сценарию с жесткой монетарной политикой на прогнозном горизонте. В частности, в случае усиления внешнего ценового давления и ухудшения инфляционных ожиданий могут понадобиться или дополнительное повышение учетной ставки, или удержание ее на уровне 8,5% дольше, чем предусматривает июльский макроэкономический прогноз НБУ.

Пресс-служба НБУ уточнила, что на заседании присутствовали все 10 членов КМП, в том числе глава НБУ Кирилл Шевченко, первая замглавы Екатерина Рожкова, заместители: Юрий Гелетий, Ярослав Матузка, Сергей Николайчук и Алексей Шабан, а также директора департаментов: Виталий Ваврищук (финстабильности), Владимир Лепушинский (монетарной политики и экономического анализа), Алексей Лупин (открытых рынков) и Юрий Половнев (статистики и отчетности).

Как сообщалось, НБУ в сентябре повысил учетную ставку до 8,5% годовых с 8%. Прогноз НБУ предусматривает сохранение ее на этом уровне во втором квартале 2022 года для возвращения инфляции к цели 5% в следующем году. В случае дополнительных проинфляционных рисков НБУ готов и в дальнейшем применять монетарные инструменты для возврата инфляции к цели 5%.