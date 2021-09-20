Экономика

13:24 20.09.2021

Тимошенко назвала три шага для решения тарифного кризиса

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Тимошенко назвала три шага для решения тарифного кризиса

Направить газ отечественной добычи на нужды украинцев, обеспечить субсидиями каждую семью, которая нуждается, и поддержать местные бюджеты дотациями из центральной казны - три шага, которые защитят людей перед тяжелым отопительным периодом, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Я надеюсь, что премьер-министр в пятницу вместе с правительством будет докладывать о том, что будут делать с тарифами. Ведь сегодня цена газа для тепла повысилась почти вдвое, и сейчас собирают мэров для того, чтобы их заставить из местных бюджетов покрыть эту разницу в тарифах, чтобы люди подорожания не ощутили. А в местных бюджетах этих денег нет, поэтому надо немедленно голосовать законопроект, который подписали все лидеры фракций, чтобы дешевый украинский газ отдать людям", - приводит слова Тимошенко во время согласительного совета пресс-служба политсилы.

Она также настаивает на немедленном принятии парламентом двух законопроектов "Батькивщины": №4680, который направляет газ отечественной добычи на потребности населения, и законопроект №6011, согласно которому деньги, которые Украина выделил МВФ, направляются на субсидии.

По словам лидера партии, третье, что должен сделать парламент - это поговорить с руководителями местных громад и "не сбрасывать на их плечи тарифные проблемы"

"Надо собрать Ассоциацию городов во главе с Кличко в Верховной Раде, пригласить профильные комитеты и глав фракций для того, чтобы разобраться, что будет с тарифами. Потому что сейчас их заставляют в бюджете на следующий год делать расходы, которых у них нет, на компенсацию роста тарифов. Это полный развал управления страной, поэтому необходимо немедленно менять те решения, которые приносят стране беду", - призвала Тимошенко.

Теги: #тимошенко #тарифы
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