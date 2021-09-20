Экономика

12:52 20.09.2021

Продавать необработанную древесину заграницу не очень разумно – еврокомиссар

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Продавать необработанную древесину заграницу не очень разумно – еврокомиссар

Экспорт необработанной древесины ставит страну в самый низ производственной цепочки и приносит минимальную прибыль компаниям, считает еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниус Синкявичюс.

"Говоря о торговле древесиной, то место в производственной цепочке каждая страна выбирает сама. Если лесозаготовительные компании хотят продавать необработанную древесину за границу, то это, на мой взгляд, не очень разумно. Страна тогда оказывается в самом низу цепочки и получает минимальную прибыль. Поэтому, естественно, продавать продукцию из древесины – гораздо более прибыльное дело. Это и создание рабочих мест, и налоги в казну…", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" и порталу "Green Deal".

При этом, по его словам, "мы живем в условиях свободной рыночной экономики" и, если закон это позволяет, компании должны сами решать, что делать с продукцией.

Отвечая на вопрос о возможном давлении Еврокомиссии на Украину в вопросе снятия моратория на экспорт необработанной древесины, Синкячичюс сказал, что не знает о каком-либо давлении.

"Я не слышал ни о каком давлении. Я не общался об этом с министром (министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романом Абрамовским – ИФ) и с моей стороны нет никакого давления. Как я уже сказал, экспорт леса приносит наименьшую прибыль, поэтому компаниям и решать. Главное, чтобы процесс был устойчив с точки зрения окружающей среды, охраняемые территории оставались нетронуты, и территории леса после вырубок не превратились в сельскохозяйственные территории", - сказал он.

Как сообщалось, Верховная Рада 9 апреля 2015 года приняла закон, которым на 10 лет запретила экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде (леса-кругляка). При этом запрет на экспорт лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) был введен с 1 ноября 2015 года, древесных пород – с 1 января 2017-го.

В 2018 году парламент ограничил внутреннее потребление необработанного лесоматериала до 25 млрд куб. м в год на срок действия вывоза за пределы таможенной территории страны леса-кругляка.

В январе 2020 года Украина и ЕС создали арбитражную группу для рассмотрения спора о запрете Украиной экспорта лесоматериалов в необработанном виде. В конце 2020-го она вынесла решение, признав право Украины ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах, в то же время признав необходимость откорректировать мораторий 2015 года в сотрудничестве с ЕС.

Глава Государственного агентства лесных ресурсов Юрий Болоховец в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что принятие закона о рынке древесины, разрешающего экспорт из Украины необработанных лесоматериалов и пиломатериалов, прогнозируется до конца 2021 года.

Теги: #древесина #синкявичюс #заграница #еврокомисар
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