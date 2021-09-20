ОПЗ вновь останавливается – первый замдиректора

Правление Одесского припортового завода (ОПЗ) 18 сентября приняло решение об остановке завода, который последний раз простаивал с конца апреля 2018 года по август 2019 года, сообщил первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков в Facebook на выходных.

"Ссылка в приказе идет на письмо компании "Одессагаз", в котором заводу предлагается произвести остановку 22 сентября на основании имеющейся задолженности за распределение природного газа", – уточнил Щуриков.

Он утверждает, что руководство ОПЗ отказывается от попыток переговоров с "Одессагазом", а также три раза проигнорировало предложения поставщика давальческого сырья – ООО "Агро Газ Трейдинг" (АГТ) – присоединится к таким переговорам.

Щуриков указал, что на сегодняшний день производство карбамида нерентабельно из-за высокой цены газа и низких цен на карбамид и аммиак, однако основной причиной сложившейся ситуации он считает непрозрачный конкурс по отбору нового давальца.

"По результатам последнего явно подтасованного, не прозрачного конкурса была отобрана сингапурская компания "Дачекс" (Dachex Shipping Pte. Ltd – ИФ) со стопроцентными российскими учредителями и капиталом. Договор с этой компанией так и не оформлен", – утверждает первый заместитель директора предприятия, который давно находится в конфликте с представляющим мажоритария-государство Фондом госимущества.

Щуриков также подчеркнул, что существующее техническое состояние завода худшее за последние годы.

"Но надеюсь, что теперь, когда не с чего греть руки, которые ничего не брали, есть шанс провести приватизацию", - отметил первый замдиректора ОПЗ.

Он призвал к смене руководства предприятия и проведению капитального ремонта на агрегатах, от которых зависит производственный процесс и либо оставить давальцем АГТ, либо выбрать нового давальца из числа компаний, добывающих газ, или операторов, работающих с большими объемами газа и имеющими долгосрочные договора по его поставке.

ПАО "Одесский припортовый завод" выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.

Предприятие простаивало с конца апреля 2018 года. Его работа была остановлена из-за нарушений давальцем ООО "Всеукраинская Энерго Компания" договора с "Укртрансгазом". В августе 2019 года завод возобновил работу по давальческой схеме, отобрав на конкурсе ООО "Агро Газ Трейдинг" и запустив один агрегат аммиака и два агрегата карбамида. Этот договор несколько раз продлевался, а попытки сменить давальца через открытый конкурс были безрезультатны, несмотря на заявления ФГИ и смену руководства.

В последний раз Хозяйственный суд Одесской области 5 августа по заявлению "Агро Газ Трейдинг" запретил ОПЗ заключать договор на переработку давальческого сырья и предоставление услуг по отгрузке готовой продукции с победившей на конкурсе сингапурской Dachex Shipping Pte. Ltd.

ОПЗ в январе-июне 2021 года получил чистую прибыль 434,01 млн грн против чистого убытка 1 млрд 176,15 млн грн за аналогичный период 2020 года. Выручка увеличилась на 22,3%– до 1 млрд 257,33 млн грн.

На заводе отмечали, что с начала 2021 года он работал в бесперебойном режиме с неполной загрузкой производственных мощностей: один агрегат аммиака и два агрегата карбамида. Производство аммиака за первое полугодие составило 276,1 тыс. тонн, в т.ч. товарного – 42,1 тыс. тонн и 409,2 тыс. тонн карбамида.

В январе-июне-2021 на морской транспорт было отгружено 1,037 млн тонн аммиака и 362,9 тыс. тонн карбамида.

Основным сырьем для предприятия является природный газ, цена которого взлетела в последнее время до рекордного уровня.