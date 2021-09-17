Экономика

22:26 17.09.2021

В новом законопроекте о системах накопления энергии нет никаких "зеленых" тарифов

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В новом законопроекте о системах накопления энергии нет никаких "зеленых" тарифов

 

Зарегистрированный сегодня доработанный законопроект о системах накопления энергии № 5436-д не содержит каких-либо способов стимулирования и поддержки деятельности таких систем со стороны государства, в частности, "зеленых тарифов", сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"В законопроекте не предусмотрено никаких специальных "зеленых" тарифов или других государственных дотаций или субсидий.  Работа СНЭ будет осуществляться на рыночных основах, согласно правилам 4-го Энергетического пакета, в частности, на рынке вспомогательных услуг", – написал Герус в своем Телеграмм-канале в пятницу вечером.

Он также уточнил, что законопроект дает определение СНЭ, описывает правила работы соответствующего рынка и урегулирует их деятельность при присоединении к сетям НЭК "Укрэнерго" и распределительным сетям.

"Строительство и развитие СНЭ поможет сделать украинскую энергосистему более гибкой, стабильной и надежной", – резюмировал глава энергокомитета.

Текст законопроекта пока отсутствует на сайте Рады.

Как сообщалось, Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ на заседании в пятницу 17 сентября поддержал и рекомендовал для принятия за основу доработанный народными депутатами-членами комитета законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития систем накопления энергии (СНЭ).

В ходе заседания законопроект, как очень актуальный и важный для энергетической отрасли, поддержал член Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Коваленко и первый замминистра энергетики Юрий Власенко.

До этого в Раде за последнее время было зарегистрировано три законопроекта относительно СНЭ: №5436 от апреля 2021 года авторства члена фракции "Батькивщина" Алексея Кучеренко, №5436-1 от Юрия Камельчука и №5436-2 от Андрея Геруса (два последних зарегистрированы в мае).

В декабре 2019 года Камельчуком был зарегистрирован законопроект №2582 о СНЭ, но он так и не был рассмотрен.

Теги: #снэ #виэ #украина #энергетика
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