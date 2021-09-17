Налоговый комитет Рады исключил норму об акцизе для ВИЭ-генерации из ресурсного законопроекта №5600 – первый замглавы

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики исключил из правительственного ресурсного законопроекта №5600 норму об акцизном налоге на произведенную ВИЭ электроэнергию, сообщил первый заместитель его главы Ярослав Железняк.

"С №5600 убрали норму об акцизе с зеленой энергетики. Комитет поддержал почти единогласно", – написал Железняк на своей странице в Facebook в пятницу по результатам заседания комитета.

Глава Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков накануне в комментарии Энергореформе отмечал, что ВИЭ-генерация не готова ни к каким компромиссам по введению акциза и категорически будет настаивать на том, чтобы такая норма не была принята.

Как сообщалось, в начале июля Верховная Рада приняла за основу правительственный "ресурсный" законопроект №5600 с поправками в Налоговый кодекс, который предлагает, в частности, введение для э/э из ВИЭ акциза (3,2%).

Введение акциза на зеленую электроэнергию назвали нарушением законодательства по поддержке ВИЭ-генерации в Секретариате Энергосообщества, Европейском банке реконструкции и развития, а также ряде других международных финансовых институтов.

Законопроект также раскритиковали, в частности, Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА), Американская торговая палата в Украине (AmCham).

Профильные ВИЭ-ассоциации в многочисленных письмах к правительству призывали его отказаться от этой идеи, которая, по их мнению, угрожает и так неблагоприятному инвестклимату в Украине, в частности в отрасли возобновляемой энергетики после ретроспективного снижения зеленых тарифов и роста долгов по их оплате.

Министерство энергетики рассматривало инициативу создания целевого фонда, аккумулирующего поступления акциза на электроэнергию, в том числе и "зеленую", в случае принятия соответствующей нормы ресурсного законопроекта №5600.