Экономика

19:50 17.09.2021

Налоговый комитет Рады исключил норму об акцизе для ВИЭ-генерации из ресурсного законопроекта №5600 – первый замглавы

2 мин читать
Налоговый комитет Рады исключил норму об акцизе для ВИЭ-генерации из ресурсного законопроекта №5600 – первый замглавы

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики исключил из правительственного ресурсного законопроекта №5600 норму об акцизном налоге на произведенную ВИЭ электроэнергию, сообщил первый заместитель его главы Ярослав Железняк.

"С №5600 убрали норму об акцизе с зеленой энергетики. Комитет поддержал почти единогласно", – написал Железняк на своей странице в Facebook в пятницу по результатам заседания комитета.

Глава Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков накануне в комментарии Энергореформе отмечал, что ВИЭ-генерация не готова ни к каким компромиссам по введению акциза и категорически будет настаивать на том, чтобы такая норма не была принята.

Как сообщалось, в начале июля Верховная Рада приняла за основу правительственный "ресурсный" законопроект №5600 с поправками в Налоговый кодекс, который предлагает, в частности, введение для э/э из ВИЭ акциза (3,2%).

Введение акциза на зеленую электроэнергию назвали нарушением законодательства по поддержке ВИЭ-генерации в Секретариате Энергосообщества, Европейском банке реконструкции и развития, а также ряде других международных финансовых институтов.

Законопроект также раскритиковали, в частности, Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА), Американская торговая палата в Украине (AmCham).

Профильные ВИЭ-ассоциации в многочисленных письмах к правительству призывали его отказаться от этой идеи, которая, по их мнению, угрожает и так неблагоприятному инвестклимату в Украине, в частности в отрасли возобновляемой энергетики после ретроспективного снижения зеленых тарифов и роста долгов по их оплате.

Министерство энергетики рассматривало инициативу создания целевого фонда, аккумулирующего поступления акциза на электроэнергию, в том числе и "зеленую", в случае принятия соответствующей нормы ресурсного законопроекта №5600.

 

Теги: #виэ #энергетика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:03 17.09.2021
Закон о развитии биометана может быть принят уже 5 октября – советник главы "Нафтогаза" Рябчин

Закон о развитии биометана может быть принят уже 5 октября – советник главы "Нафтогаза" Рябчин

19:51 16.09.2021
"ДТЭК Нефтегаз" в I пол. увеличил выручку на 70% за счет роста добычи и цен на газ

"ДТЭК Нефтегаз" в I пол. увеличил выручку на 70% за счет роста добычи и цен на газ

14:59 16.09.2021
Тариф Feed-in-Premium для ВИЭ-генерации в первую очередь может быть интересен предприятиям биоэнергетики – глава БАУ

Тариф Feed-in-Premium для ВИЭ-генерации в первую очередь может быть интересен предприятиям биоэнергетики – глава БАУ

14:48 10.09.2021
Кабмин не контролирует ситуацию в стране и ведет Украину к энергетическому коллапсу – Тимошенко

Кабмин не контролирует ситуацию в стране и ведет Украину к энергетическому коллапсу – Тимошенко

19:08 09.09.2021
ВСУ отменил решения судов нижестоящих инстанций об освобождении "ДТЭК Захидэнерго" от уплаты тарифа на передачу при экспорте э/э

ВСУ отменил решения судов нижестоящих инстанций об освобождении "ДТЭК Захидэнерго" от уплаты тарифа на передачу при экспорте э/э

19:02 03.09.2021
Украина презентовала в США 30 наиболее актуальных проектов в электроэнергетике стоимостью $16,85 млрд

Украина презентовала в США 30 наиболее актуальных проектов в электроэнергетике стоимостью $16,85 млрд

14:38 03.09.2021
Украина предложила США проект по декарбонизации энергетики на $25 млрд – депутат

Украина предложила США проект по декарбонизации энергетики на $25 млрд – депутат

12:07 02.09.2021
Украина и США усиливают двухстороннее сотрудничество в сферах энергетики и климата – совместное заявление министерств

Украина и США усиливают двухстороннее сотрудничество в сферах энергетики и климата – совместное заявление министерств

00:52 02.09.2021
США могут применить санкции в случае угроз энергетической независимости Украины - Зеленский

США могут применить санкции в случае угроз энергетической независимости Украины - Зеленский

16:42 01.09.2021
"ГарПок" выплатил 1,15 млрд грн очередного транша ВИЭ-генерации

"ГарПок" выплатил 1,15 млрд грн очередного транша ВИЭ-генерации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ видит в неконтролируемом распространении криптоактивов риски для монетарного суверенитета

Украина в 2022г планирует выпустить евробонды на $1,5 млрд и привлечь $2,9 млрд от МВФ – проект госбюджета-2022

Прогнозная цена импорта газа в проекте госбюджета-2022 – $220 за тыс. куб. м

МВФ подтвердил виртуальный визит миссии в Украину в сентябре

МХП вернулся к логотипу "Наша Ряба"

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ видит в неконтролируемом распространении криптоактивов риски для монетарного суверенитета

Глава “Укрзализныци” заявляет, что не допустит остановки УЗ по причине отсутствия топлива

"ArcelorMittal Кривой Рог" обжалует в суде неоправданные претензии Госэкоинспекции более чем на 450 млн грн

ВБ прекращает выпуск рейтинга Doing Business из-за искажения данных в предыдущие годы

ДТЭК согласовал с американской HC Trading поставку 150 тыс. тонн угля в Украину

Украина в 2022г планирует выпустить евробонды на $1,5 млрд и привлечь $2,9 млрд от МВФ – проект госбюджета-2022

"Галнафтогаз" планирует ввести в эксплуатацию первую очередь ГНС в Броварах весной 2022г

Прогнозная цена импорта газа в проекте госбюджета-2022 – $220 за тыс. куб. м

Всемирный экономический форум планируется с 17 по 21 января 2022 года в Давосе - организаторы

Вокруг заводов "Укрспирта" ведутся судебные споры на 160 млн грн – нардеп Южанина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА