Экономика

17:06 17.09.2021

НБУ видит в неконтролируемом распространении криптоактивов риски для монетарного суверенитета

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НБУ видит в неконтролируемом распространении криптоактивов риски для монетарного суверенитета

Неконтролируемое распространение виртуальных активов (ВА), особенно стейблкоинов, несет риск замещения национальной валюты и возникновения параллельного денежного обращения, что негативно скажется на способности Нацбанка эффективно осуществлять денежно-кредитную политику, обеспечивать стабильность гривни и может нести угрозу монетарному суверенитету государства.

"Для минимизации ... рисков Национальный банк будет занимать принципиальную позицию относительно недопущения сужения сферы применения гривни в качестве единственного законного платежного средства в Украине и/или создания возможностей для обхода действующего государственного регулирования", – говорится в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2022 год и среднесрочную перспективу, опубликованных в пятницу.

Впервые появившемся в них разделе "Политика НБУ в сфере обращения ВА" среди других рисков указан, в частности, риск использования ВА для обхода действующего государственного регулирования и надзора, например, обхода валютного регулирования и неконтролируемого перетока капиталов за границу, что может усилить угрозы для стабильности функционирования валютного рынка.

Нацбанк также обращает внимание на риск уклонения от требований финмониторинга в предотвращении и противодействии легализации преступных доходов, а также риск перетока части банковских депозитов в ВА и вытеснение традиционного банкинга.

Поэтому НБУ в пределах своей компетенции намерен уделять внимание мониторингу и минимизации рисков распространения ВА для монетарной политики и финансовой стабильности, а также установить действенный контроль за их оборотом, говорится в документе.

В то же время в нем отмечается, что сейчас из-за относительно ограниченной распространенности криптоактивов и их высокой ценовой волатильности они не оказывают значительного влияния на монетарную политику и финансовую стабильность.

Нацбанк также признает, что технологические инновации, связанные с ВА, могут открыть много перспективных возможностей: улучшение доступа к финансовым услугам, усиление конкуренции на рынке платежных услуг, содействие привлечению инвестиций. "Поэтому Национальный банк поддерживает необходимость создания цивилизованных условий для развития рынка ВА в Украине", – отмечается в документе.

Как сообщалось, Верховная Рада 8 сентября приняла закон о ВА (№ 3637) голосами 276 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Теги: #криптоактивы #нбу #валюта #гривня
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