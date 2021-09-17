Экономика

10:57 17.09.2021

Украина в 2022г планирует выпустить евробонды на $1,5 млрд и привлечь $2,9 млрд от МВФ – проект госбюджета-2022

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Украина в 2022г планирует выпустить евробонды на $1,5 млрд и привлечь $2,9 млрд от МВФ – проект госбюджета-2022

План государственных заимствований на 2022 год, поданный правительством в Верховную Раду вместе с проектом госбюджета, предполагает выпуск еврооблигаций со сроком погашения 5-15 лет на эквивалент $1,5 млрд, или 42,9 млрд грн.

Согласно документу, средневзвешенная процентная ставка по ним составляет около 7,5%.

Помимо того правительство планирует в 2022 году в рамках внешних заимствований для финансирования дефицита общего фонда привлечь эквивалент почти $2,9 млрд, или 82,7 млрд грн от Международного валютного фонда, не уточняя, идет ли речь о новой программе, продленной текущей программе stand by, или использовании полученных в августе этого года SDR1,93 млрд ($2,74 млрд) в рамках нового распределения SDR.

Всего за счет внешних заимствований намечено привлечь для финансирования госбюджета 125,62 млрд грн, тогда как за счет внутренних – 419,96 млрд грн.

В частности, правительство намерено разместить самые длинные, 10-летние, облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 35 млрд грн, 7-летние – почти на 36 млрд грн, 3-5 летние – на 157,1 млрд грн (примерно по 50 млрд грн каждого года).

План выпуска 2-летних бумаг составляет – 85,6 млрд грн, годичных – 66,3 млрд грн и коротких – 6- и 3-месячных – соответственно 22 млрд грн и 18 млрд грн.

Выплаты в счет погашения внешнего долга в следующем году, по оценкам правительства, составят 72,4 млрд грн, внутреннего – 321 млрд грн, в счет обслуживания – 181,4 млрд грн.

Как сообщалось, Украина конце апреля этого года разместила новые еврооблигации на $1,25 млрд со сроком погашения в 2029 году и ставкой 6,875% годовых. Во второй половине июля Украина довыпустила эти бумаги на $500 млн под 6,30%.

Теги: #еврооблигации #бюджет #украина #мвф
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