Экономика

10:01 17.09.2021

Прогнозная цена импорта газа в проекте госбюджета-2022 – $220 за тыс. куб. м

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Прогнозная цена импорта газа в проекте госбюджета-2022 – $220 за тыс. куб. м

Правительственный проект государственного бюджета Украины на 2022 год построен с учетом прогноза Минэкономике о среднегодовой цене импорта газа $220 за тыс. куб. м.

Согласно пояснительной записке к документу, зарегистрированному в Верховной Раде и размещенному на ее сайте, средняя цена нефти в следующем год ожидается на уровне $65 за баррель марки Brent.

Помимо того правительство заложило в проект госбюджета-2022 прогноз снижения стоимости железной руды в I-III кварталах 2022 года до $100 за тонну по сравнению со $181 за тонну в I-III кварталах 2021 года и $133 за тонну в IV квартале 2021 года.

Проект госбюджета-2022 построен на прогнозе среднегодового курса доллара в 2022 году 28,6 грн/$1 (28,7 грн/$1 – на конец года) и евро 33,75 грн/EUR1. При этом правительство по-прежнему ожидает девальвации нацвалюты в этом году, указывая ожидаемый среднегодовой курс доллара и евро на уровне соответственно 28 грн/$1 и 33,04 грн/EUR1.

Как сообщалось, в нынешнем году в Европе зафиксирован аномальный рост спотовых цен на природный газ: в конце июля они преодолели отметку $500 за тыс. куб. м, к середине сентября вплотную приблизились к планке $1000 за тыс. куб. м, и лишь на днях опустились до уровня $800 за тыс. куб. м.

Цены на железную руду в последние месяцы обрушились до уровня ниже $120 за тонну, хотя еще в конце июля превышали $200 за тонну.

Нефть марки Brent в настоящее время котируется на рынке на уровне около $75 за баррель.

Теги: #бюджет #импорт #газ #кабмин
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