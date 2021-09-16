Экономика

19:51 16.09.2021

"ДТЭК Нефтегаз" в I пол. увеличил выручку на 70% за счет роста добычи и цен на газ

3 мин читать
"ДТЭК Нефтегаз" в I пол. увеличил выручку на 70% за счет роста добычи и цен на газ

Компания "ДТЭК Нефтегаз", отвечающая за нефтегазовое направление в структуре группы ДТЭК, по результатам января-июня 2021 года в сравнении с аналогичным показателем прошлого года увеличила выручку на 70% – до 5,437 млрд грн, получила 3,029 млрд грн чистой прибыли, сообщил коммуникационный департамент группы в четверг со ссылкой на неаудированную консолидированную промежуточную финансовую отчетность.

Рост выручки в компании объяснили резким повышением цен на природный газ на европейских рынках, а также увеличением объемов добычи природного газа на 10% по сравнению с первым полугодием 2020 года. Дополнительным фактором, повлиявшим на чистую прибыль в отчетном периоде, в ДТЭК назвали укрепление национальной валюты и получение доходов от курсовых разниц.

Согласно отчетности, компания за шесть месяцев текущего года уплатила налогов в бюджеты всех уровней в размере 2,3 млрд грн, что на 54% больше аналогичного периода 2020 года.

Из основных инвестиционных проектов первого полугодия 2021 года компания выделила начало бурения скважины №58 на Мачухском месторождении, завершение бурения скважины №79 на Семиренковском месторождении, строительство второй очереди ДКС "Семиренки" и блочной холодильной установки (БХУ) на Мачухском месторождении.

Как сообщалось, по рассчетам компании, в частности, за счет БХУ, запуск которой состоялся 13 сентября, на конец года будет получено дополнительно около 20 млн куб. м газа, в результате чего годовой объем добычи увеличится до 2 млрд куб. м.

"ДТЭК Нефтегаз" по итогам 2020 года увеличил добычу природного газа на 10.8% (на 0,18 млрд куб. м) по сравнению с 2019 годом – до 1,84 млрд куб. м, перечислил 2,7 млрд грн налогов в государственный и местные бюджеты.

"ДТЭК Нефтегаз" является крупнейшей частной газодобывающей компанией в Украине. В портфель ее активов входят "Нафтогазвыдобування" и "Нефтегазразработка", осуществляющие разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.

В конце марта "ДТЭК Энерго" заявило о согласовании условий реструктуризации практически всей задолженности группы со спецкомитетом держателей еврооблигаций и членами спецкомитета банковских кредиторов и заключении с ними соглашения о блокировке, касающегося свыше 90% основной суммы кредитного долга.

Сделка предполагает конвертацию части долга по существующим еврооблигациям в еврооблигации "ДТЭК Нефтегаз" на $425 млн и ставкой 6,75% годовых сроком обращения до 31 декабря 2026 года. Остальная задолженность будет конвертирована в новые еврооблигации "ДТЭК Энерго" с погашением 31 декабря 2027 года и ставкой 5% в 2021 году и 7% в последующие годы или частично останется в рамках кредитных линий на аналогичных условиях.

По предложенным условиям реструктуризации в 2021 году "ДТЭК Энерго" в денежной форме будет выплачивать ежеквартальный купон по ставке 1,5% годовых, остальная часть купона в размере 3,5% годовых будет капитализирована и добавлена к основной сумме долга.

В последующие годы, при определенных условиях, также возможна капитализация половины процентов для четырех непоследовательных купонных периодов, однако при условии согласия набсовета и его независимого члена и в обмен на повышение ставки до 7,5%.

Амортизация еврооблигаций "ДТЭК Нефтегаз" предусмотрена в размере $50 млн в год с 31 декабря 2023 года с опцией ее увеличения на дополнительные $50 млн ежегодно.

Теги: #энергетика #нефтегаз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:48 10.09.2021
Кабмин не контролирует ситуацию в стране и ведет Украину к энергетическому коллапсу – Тимошенко

Кабмин не контролирует ситуацию в стране и ведет Украину к энергетическому коллапсу – Тимошенко

19:08 09.09.2021
ВСУ отменил решения судов нижестоящих инстанций об освобождении "ДТЭК Захидэнерго" от уплаты тарифа на передачу при экспорте э/э

ВСУ отменил решения судов нижестоящих инстанций об освобождении "ДТЭК Захидэнерго" от уплаты тарифа на передачу при экспорте э/э

19:02 03.09.2021
Украина презентовала в США 30 наиболее актуальных проектов в электроэнергетике стоимостью $16,85 млрд

Украина презентовала в США 30 наиболее актуальных проектов в электроэнергетике стоимостью $16,85 млрд

14:38 03.09.2021
Украина предложила США проект по декарбонизации энергетики на $25 млрд – депутат

Украина предложила США проект по декарбонизации энергетики на $25 млрд – депутат

12:07 02.09.2021
Украина и США усиливают двухстороннее сотрудничество в сферах энергетики и климата – совместное заявление министерств

Украина и США усиливают двухстороннее сотрудничество в сферах энергетики и климата – совместное заявление министерств

00:52 02.09.2021
США могут применить санкции в случае угроз энергетической независимости Украины - Зеленский

США могут применить санкции в случае угроз энергетической независимости Украины - Зеленский

20:14 31.08.2021
Зеленский обсудил с министром энергетики США угрозы "Северного потока-2"

Зеленский обсудил с министром энергетики США угрозы "Северного потока-2"

18:28 31.08.2021
Украина и США подписали заявление о диалоге в сфере энергетики и климата - Зеленский

Украина и США подписали заявление о диалоге в сфере энергетики и климата - Зеленский

19:10 26.08.2021
АМКУ выяснит причины доначислений за жилищно-коммунальные услуги от "Киевтеплоэнерго" в платежках киевлян

АМКУ выяснит причины доначислений за жилищно-коммунальные услуги от "Киевтеплоэнерго" в платежках киевлян

19:08 24.08.2021
Украина имеет поддержку США в реформе энергосектора, интеграции с европейскими рынками и декарборнизации энергетики

Украина имеет поддержку США в реформе энергосектора, интеграции с европейскими рынками и декарборнизации энергетики

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МВФ подтвердил виртуальный визит миссии в Украину в сентябре

МХП вернулся к логотипу "Наша Ряба"

Проект госбюджета-2022 предусматривает сокращение финансирования Минреинтеграции на 41,5%

В проект госбюджета-2022 заложена зарплата медиков от 13,5 тыс. грн - Ляшко

Кабмин зарегистрировал в Раде проект закона о госбюджете-2022

ПОСЛЕДНЕЕ

Всемирный экономический форум планируется с 17 по 21 января 2022 года в Давосе - организаторы

Вокруг заводов "Укрспирта" ведутся судебные споры на 160 млн грн – нардеп Южанина

Лицензия на оптовую торговлю табачными изделиями в 2022 г. может подорожать вдвое – нардеп Южанина

МВФ подтвердил виртуальный визит миссии в Украину в сентябре

Бюджет Киева в 2022 году составит около 65 млрд грн - Кличко

Литва опасается газового кризиса в Европе

МХП вернулся к логотипу "Наша Ряба"

Проект госбюджета-2022 предусматривает сокращение финансирования Минреинтеграции на 41,5%

Пожар на электроподстанции в Британии вывел из строя ключевой силовой кабель до марта 2022 года

Предприятия ТКЭ будут инициировать всеукраинские акции протеста, если правительство не разрешит отраслевой кризис до 1 октября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА