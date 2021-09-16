"ДТЭК Нефтегаз" в I пол. увеличил выручку на 70% за счет роста добычи и цен на газ

Компания "ДТЭК Нефтегаз", отвечающая за нефтегазовое направление в структуре группы ДТЭК, по результатам января-июня 2021 года в сравнении с аналогичным показателем прошлого года увеличила выручку на 70% – до 5,437 млрд грн, получила 3,029 млрд грн чистой прибыли, сообщил коммуникационный департамент группы в четверг со ссылкой на неаудированную консолидированную промежуточную финансовую отчетность.

Рост выручки в компании объяснили резким повышением цен на природный газ на европейских рынках, а также увеличением объемов добычи природного газа на 10% по сравнению с первым полугодием 2020 года. Дополнительным фактором, повлиявшим на чистую прибыль в отчетном периоде, в ДТЭК назвали укрепление национальной валюты и получение доходов от курсовых разниц.

Согласно отчетности, компания за шесть месяцев текущего года уплатила налогов в бюджеты всех уровней в размере 2,3 млрд грн, что на 54% больше аналогичного периода 2020 года.

Из основных инвестиционных проектов первого полугодия 2021 года компания выделила начало бурения скважины №58 на Мачухском месторождении, завершение бурения скважины №79 на Семиренковском месторождении, строительство второй очереди ДКС "Семиренки" и блочной холодильной установки (БХУ) на Мачухском месторождении.

Как сообщалось, по рассчетам компании, в частности, за счет БХУ, запуск которой состоялся 13 сентября, на конец года будет получено дополнительно около 20 млн куб. м газа, в результате чего годовой объем добычи увеличится до 2 млрд куб. м.

"ДТЭК Нефтегаз" по итогам 2020 года увеличил добычу природного газа на 10.8% (на 0,18 млрд куб. м) по сравнению с 2019 годом – до 1,84 млрд куб. м, перечислил 2,7 млрд грн налогов в государственный и местные бюджеты.

"ДТЭК Нефтегаз" является крупнейшей частной газодобывающей компанией в Украине. В портфель ее активов входят "Нафтогазвыдобування" и "Нефтегазразработка", осуществляющие разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.

В конце марта "ДТЭК Энерго" заявило о согласовании условий реструктуризации практически всей задолженности группы со спецкомитетом держателей еврооблигаций и членами спецкомитета банковских кредиторов и заключении с ними соглашения о блокировке, касающегося свыше 90% основной суммы кредитного долга.

Сделка предполагает конвертацию части долга по существующим еврооблигациям в еврооблигации "ДТЭК Нефтегаз" на $425 млн и ставкой 6,75% годовых сроком обращения до 31 декабря 2026 года. Остальная задолженность будет конвертирована в новые еврооблигации "ДТЭК Энерго" с погашением 31 декабря 2027 года и ставкой 5% в 2021 году и 7% в последующие годы или частично останется в рамках кредитных линий на аналогичных условиях.

По предложенным условиям реструктуризации в 2021 году "ДТЭК Энерго" в денежной форме будет выплачивать ежеквартальный купон по ставке 1,5% годовых, остальная часть купона в размере 3,5% годовых будет капитализирована и добавлена к основной сумме долга.

В последующие годы, при определенных условиях, также возможна капитализация половины процентов для четырех непоследовательных купонных периодов, однако при условии согласия набсовета и его независимого члена и в обмен на повышение ставки до 7,5%.

Амортизация еврооблигаций "ДТЭК Нефтегаз" предусмотрена в размере $50 млн в год с 31 декабря 2023 года с опцией ее увеличения на дополнительные $50 млн ежегодно.